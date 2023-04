Party am Nattenberg: Perfektes Wetter fürs Osterfeuer

Von: Monika Salzmann

Hunderte pilgerten am Ostersonntag zum Nattenberg um dort das traditionelle Osterfeuer zu feiern. Auch das Wetter spielte an diesem Abend mit.

Lüdenscheid (NRW) – Bei bestem Osterfeuerwetter brannte am Sonntag das traditionelle Osterfeuer am Nattenberg in Lüdenscheid. Den freundlichsten Tag der Woche „erwischten“ Veranstalter Oliver Straub und der Schlesische Sportverein Lüdenscheid als Partner, um das sechs Meter hohe Feuer – höher ist aufgrund der Nähe zum Wald nicht erlaubt – zu entzünden.

Einmal mehr stand der österliche Brauch im Mittelpunkt der beliebten, sehr gut besuchten Veranstaltung, die sich wie gewohnt zum Treffpunkt für Familien, Freunde und Bekannte entwickelte.

Um Freunde und Bekannte zu treffen, miteinander etwas zu essen und zu trinken, Musik zu hören und österliches Brauchtum zu genießen, gab es ausreichend Gelegenheit. © Jakob Salzmann

Schnell füllte sich der Platz unterhalb des Rodelhangs, wo das Holz für das Feuer hoch aufgestapelt war, mit gut gelaunten, erwartungsfrohen Gästen. „Sehr zufrieden“ zeigte sich Oliver Straub am Ende mit der Resonanz.

Viele nutzten den Abend, um Freunde und Bekannte zu treffen, gemeinsam etwas zu erleben und zu feiern. © Jakob Salzmann

War der Neustart des Osterfeuers im Vorjahr nach zweimaligem Corona-Ausfall schon gelungen, pilgerten diesmal noch mehr Schaulustige zum Nattenberg, um einen geselligen Abend mit Feuer, Spaß und Musik zu genießen.

Nach Anfängen am Bierbaum ist das Feuer am Nattenberg schon seit mehr als zehn Jahren Tradition. Die Bierbaum-Feuer mitgerechnet, „ist das bestimmt schon das 19. Mal“, ließ Oliver Straub wissen.

Groß und klein hatten am Osterfeuer Spaß. © Jakob Salzmann

Dass das Wetter mitspielte und nach einem sonnigen Tag schon ein Hauch Frühling in der Luft lag, machte das Zusammensein am Feuer umso angenehmer. Vom Schlesischen Sportverein am Getränkestand mit kühlen Getränken versorgt, hatten die Besucher diesmal die Qual der Wahl zwischen unterschiedlichen Essensangeboten.

Neben den Bratwürstchen offerierten Arndt Stuckart und Team in einer schmucken Holzhütte Pilze aus der großen Pfanne und Schmorbraten. Mit seinem Foodtruck war zudem das Hähnchenrestaurant Atlantic Fried Chicken vor Ort, um die Besucher mit Burgern unterschiedlicher Art zu verwöhnen.

Der Abend am Osterfeuer weckte bei manchen romantische Gefühle. © Jakob Salzmann

Anders als früher konzentrierte sich das Geschehen diesmal ausschließlich auf „Feuer, Fun, Musik“ am Nattenberg. Eine After-Party in einem Club gab es diesmal nicht. Um Freunde und Bekannte zu treffen, miteinander etwas zu essen und zu trinken, Musik zu hören und österliches Brauchtum zu genießen, gab es dennoch ausreichend Gelegenheit.

Für die Musik auf der Bühne sorgte diesmal das Team der Vermittlung Good Vibes. Wie gewohnt kam das Holz für das große Osterfeuer, das lichterloh in der Dunkelheit brannte, durch Holzspenden von Unternehmen und Privatleuten zusammen. Gebannt verfolgten die Besucher das feurige Spektakel.

Bereits am Samstag ging es auf dem Bahnhofsgelände flamboyant zu. Tausende Menschen feierten friedlich beim Burn the Fox.