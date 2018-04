Osterfeuer in Lüdenscheid: Beeindruckendes Himmelsszenario

+ © Othlinghaus Das Osterfeuer am Nattenberg hat in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal stattgefunden. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Im wahrsten Sinne heiß und friedlich ging es her bei den Osterfeuern im Stadtgebiet. Tausende Besucher besuchten am Osterwochenende die großen Traditionsfeuer am Nattenberg, an der Hohen Steinert und in Othlinghausen, um sich an dem feurigen Spektakel zu erfreuen.