Osterfeuer bis zum 10. April bei Verwaltung anmelden

Lüdenscheid - Die Zeit der Osterfeuer steht wieder bevor. Deshalb gibt die Stadtverwaltung folgende Hinweise:

Osterfeuer sind Brauchtumsfeuer, die bis zum 10. April bei der örtlichen Ordnungsbehörde angemeldet werden müssen. Ansprechpartner im Lüdenscheider Rathaus ist Frank Ruffer vom Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Er steht für Fragen unter der Telefonnummer 02 35 1/ 17 13 04 zur Verfügung. Ein Osterfeuer kann im Internet auf www.luedenscheid.de online angemeldet werden.

Osterfeuer sind Feuer, die nicht einfach dazu dienen, pflanzliche Abfälle durch schlichtes Verbrennen zu beseitigen. Vielmehr dienen sie der Brauchtumspflege. Ihr wesentliches Merkmal ist, dass eine in der Ortsgemeinschaft verankerte Glaubensgemeinschaft, Organisation oder ein Verein unter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege das Feuer ausrichtet. Es muss im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung für jedermann zugänglich sein.



Bei Osterfeuern dürfen nur unbehandeltes Holz, Baum- und Strauchschnitt sowie sonstige Pflanzenreste verbrannt werden. Das Verbrennen von beschichtetem oder behandeltem Holz und sonstigen Abfällen, zum Beispiel Altreifen, ist verboten. Andere Stoffe, insbesondere Mineralöle, Mineralölprodukte oder andere Abfälle, dürfen weder zum Anzünden noch zur Unterhaltung des Feuers genutzt werden.



Eine besondere Verpflichtung kommt auf die Aufsichtspersonen zu. Diese müssen während der gesamten Dauer des Feuers vor Ort und telefonisch erreichbar sein. Sie dürfen den Verbrennungsplatz erst dann verlassen, wenn das Feuer und die Glut erloschen sind. Bei starkem Wind darf das Feuer nicht angezündet werden und muss bei aufkommendem starkem Wind unverzüglich gelöscht werden.



Osterfeuer, die schon Wochen vorher aufgeschichtet worden sind, müssen vor dem Anzünden umgeschichtet werden, um eventuell darin befindliche Tiere vor dem qualvollen erbrennen zu schützen.



Für das Feuer müssen Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr getroffen und folgende Mindestabstände müssen eingehalten werden:



100 Meter von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden



50 Meter von sonstigen baulichen Anlagen



50 Meter von öffentlichen Verkehrsflächen



25 Meter von befestigten Wirtschaftswegen

100 Meter von Hochspannungsleitungen

100 Meter vom Waldrand



Zur Anmeldung eines Osterfeuers werden folgende Angaben benötigt:



Name und Anschrift der verantwortlichen Person, Name, Anschrift, Alter und Telefonnummer der verantwortlichen Person, die das Osterfeuer beaufsichtigt und mindestens 18 Jahre alt ist, die Beschreibung des Ortes, an dem die Veranstaltung stattfinden soll, die Entfernung zu baulichen Anlagen, zum Wald und zu öffentlichen Verkehrsanlagen, die Höhe des zu verbrennenden, aufgeschichteten Pflanzenmaterials und Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr.