Osterfeiertage in Lüdenscheid: Wo gibt‘s frische Brötschen? Hier! 

Ostern 2021 mit frischen Brötchen

+ © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Brötchen an Ostern 2021 in Lüdenscheid? Die Öffnungszeiten der Bäckereien an den Feiertagen lesen Sie hier. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein gemütliches Osterfrühstück mit der Familie, in kleinem Kreis mit Saft und frisch gefundenen Schokoladeneiern. Was fehlt? Richtig, die Brötchen. Und die gibt‘s in Lüdenscheid an den Feiertagen hier: