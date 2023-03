Eisdielen machen mit: Oster-Eis-Aktion in Lüdenscheid

Wie viele Kugeln ein Oster-Eis haben wird, steht noch nicht fest. © Andreas Rother

Das Lüdenscheider Stadtmarketing organisiert für Kinder im Alter bis zwölf Jahre einen Malwettbewerb mit Oster-Eis-Aktion und Gewinnspiel. Fünf Eisdielen nehmen teil.

Malen, Eis essen und auf einen Preis hoffen: Die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH lädt alle Kinder im Alter bis zwölf Jahre zur Teilnahme am Malwettbewerb der Oster-Eis-Aktion ein, die am Montag, 27. März, beginnt und bis zum 10. April läuft. Eine Jury wählt anschließend die schönsten Bilder aus und gibt die Gewinner bekannt.

Ab Montag können sich Kinder in den fünf teilnehmenden Eisdielen – Eis Venezia, Eiscafé Il Gelato, Piazza Bistro – Gelateria, Garibaldi und das Café Leone – eine Malvorlage abholen und dort anschließend ausgemalt (mit vollständigen Kontaktdaten auf der Rückseite) wieder abgeben. Als Belohnung gibt es ein Oster-Eis und die Chance auf Gewinne, die in zwei Altersklassen vergeben werden.

Altersklasse 2 bis 7 Jahre: 1. Gutschein Phänomenta Familien-Ticket, 2. Gutschein Siku Wiking-Modellwelt – Familien-Ticket, 3. Gutschein Familienbad Nattenberg für 6 Tickets

Altersklasse 8 bis 12 Jahre: 1. „Lüdenscheid-Ticket“ im Wert von 95 Euro, 2. Gutschein für ein Fan-Shirt der Lüdenscheid Lightnings sowie zwei Dauerkarten, 3. Gutschein Lasermaxx für drei Tickets, 4. Boulder-Gutschein Kletterwelt Sauerland für drei Tickets

Eine Jury kürt nach dem Abgabeschluss am 10. April (bis 18 Uhr) die Gewinner. Bestandteil der „Oster-Eis“-Aktion ist darüber hinaus ein buntes Familienprogramm an Gründonnerstag, 6. April, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Rosengarten mit dem Feuerroten Spielmobil und einer kostenlosen Tanzveranstaltung für Kinder von der Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer.