Orientierungslose Tauben: Nicht alle Rassen eignen sich für Hochzeiten

Lüdenscheid - Entkräftete und orientierungslose weiße Tauben päppelt Anne Lodzik von der Stadttaubeninitiative Lüdenscheid immer wieder zuhause auf. Erst kürzlich kamen zwei neue hinzu – „Hochzeitstauben“, vermutet sie. Ein Thema, das nicht nur die Tierschützer, sondern auch einige Brieftaubenzüchter beschäftigt.

„Eine Frau rief mich an und sagte, dass sich eine weiße Taube in ihrem Innenhof aufhalte und gegen die Fenster der Häuser fliegt. Sie wusste nicht, was sie mit dem Tier machen soll, die Taube war schon ganz irre“, erzählt Lodzik.

Wenige Tage später dann ein weiterer Anruf: „Eine Angestellte der Sportklinik sorgte sich um eine völlig entkräftete weiße Taube und brachte sie dann auch zu mir.“

Zum Verhungern verurteilt

Die Tierschützerin zeigt sich bestürzt: „Die Leute kaufen die Tauben für ihre Hochzeit und glauben, die Tiere fliegen zurück zu ihrem Schlag – fliegen sie aber nicht! Die meisten sind zum Verhungern verurteilt. Es wäre gut, diese Unsitte bleiben zu lassen.“

Ein Problem mit solch verirrten und hilflosen Tauben erkennen auch Joanna und Marius Schepelak. Sie betreiben eine Taubenzucht in Herscheid und lassen die weißen Tauben auch in Lüdenscheid auf Hochzeiten fliegen.

+ Joanna und Marius Schepelak züchten und trainieren reinrassige Brieftauben und bieten sie für Hochzeitsfeiern an. © Schütz Allerdings: „Es handelt sich dabei um reinrassige Brieftauben. Wenn die Leute unser Angebot buchen, gehören Dekoration und Transport dazu und es entstehen Kosten, die viele nicht tragen wollen. Stattdessen bestellen sie dann günstige Tauben im Internet von unseriösen Anbietern und lassen sie privat fliegen. Diese Tauben haben aber gar nicht die Fähigkeit, zu ihrem Schlag zurück zu finden – das können nur die reinrassigen und trainierten Brieftauben“, betont Joanna Schepelak.

Die Tiere blieben dann in den Städten, verhungerten meist oder würden von Greifvögeln geschnappt. „Es kommt auch vor, dass ein Greifvogel eine unserer Tauben auf dem Weg nach Hause angreift“, sagt die Züchterin. „Aber so ist das in der Natur, da können wir nichts machen.“

Seriöse Züchter markieren ihre Tauben

Sollte eine der Tauben gefunden werden, könne man sie an einem kleinen Ring um ihren Fuß erkennen: „Seriöse Züchter markieren ihre Tauben, das ist wie ein Chip bei einem Hund. Findet jemand eine unserer Tauben, dann holen wir sie natürlich auch wieder ab.“

Ansonsten sei an dem Hochzeitsritual aus Schepelaks Sicht nichts auszusetzen. „Es ist eine tolle Sache. Aber eben nur unter der Bedingung, dass die Tiere von einem seriösen Züchter kommen. Darauf müssen die Leute beim Kauf unbedingt achten!“, betont Joanna Schepelak.

+ Die Brieftauben dieses Schlags finden immer wieder nach Hause zurück, erklären die Züchter. Andere Taubenrassen können das nicht. © Schütz Einige Händler böten besonders prachtvolle Tiere mit breiten Schwänzen an. „Die sehen toll aus, aber ihnen fehlt schlichtweg die Orientierungsfähigkeit einer Brieftaube.“

Die Brieftauben der Züchter aus Herscheid legen bei den Hochzeiten etwa 50 bis 100 Kilometer zurück. „Das ist für sie ein Katzensprung“, erklärt Schepelak weiter. Die Tiere könnten problemlos bis zu 1000 Kilometer weit fliegen, auch bei schlechterer Wetterlage. „Meistens sind sie nach einer Feier sogar vor uns wieder zuhause.“

Kein Problem aus Sicht des Tierschutzes

Auch aus Sicht des Veterinärwesens sei der Einsatz von Hochzeitstauben kein Problem, erklärt Jobst Trappe. Die entsprechenden Vereine seien anerkannt und der Einsatz auf Hochzeiten nichts anderes als der einfache Start einer Brieftaube, die wieder nach Hause fliegt.

„Für den Tierschutz gibt es nichts daran auszusetzen, es gibt klare Vorschriften, was den Transport und die Haltung angeht. Und aus welchem Grund die Taube irgendwo startet, ist dem Tier egal“, sagt Trappe.