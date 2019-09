Organspender in Lüdenscheid extrem selten

Lüdenscheid – 955 Menschen wurden im Jahr 2018 in Deutschland nach ihrem Tod Organe entnommen, damit andere Menschen weiterleben konnten. Im Klinikum Lüdenscheid gab es – wie durchschnittlich auch in den Jahren zuvor – nur eine einzige Organentnahme zu Spendenzwecken. Das hat Gründe. Wir nennen sie.

Hat das Klinikum Lüdenscheid etwas gegen Organspenden?

Nein, ganz im Gegenteil –sagt Lara Stockschläder aus der Abteilung Unternehmenskommunikation. Man stehe dem Thema Organspende sehr positiv gegenüber. Deshalb werde bei jedem Patienten, der im Klinikum versterbe und für hirntot erklärt werde, die Möglichkeit einer Organspende gewissenhaft geprüft. Man suche dann auch Gespräche mit den Angehörigen.

Warum sind Organentnahmen dann so selten?

Dr. Klaus Kalb ist zuständiger Transplantationsbeauftragter des Klinikums. Er erklärt, die niedrige Quote hänge vor allem damit zusammen, dass generell nur eine sehr kleine Patientengruppe für eine Organspende in Frage komme und von dieser Gruppe wiederum nur circa 15 Prozent über einen Organspenderausweis verfügen.

Wer kommt als Organspender nicht in Frage?

Organe von älteren Menschen oder von Menschen mit mehreren chronischen Erkrankungen können laut Kalb oft nicht mehr transplantiert werden. Ebenso verhalte es sich mit Organen von Patienten, die schon eine längere Zeit intensivmedizinisch versorgt wurden.

Wessen Organe können also weiterhelfen?

Bei Patienten, die im Klinikum Lüdenscheid für eine Organentnahme in Frage kommen, handelt es sich meist um Unfallopfer, die in die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Spezielle Unfallchirurgie eingeliefert werden und nach einem schweren Schädel-Hirn-Trauma nicht überleben können.

Was geschieht in diesen Fällen genau?

Prof. Dr. Dr. Thomas Uhlig, Direktor der Klinik für Anästhesie, Operative Intensivmedizin, Schmerztherapie und Rettungswesen am Klinikum Lüdenscheid, erläutert das: Ab dem Zeitpunkt, zu dem bei einem Patienten der Hirntod festgestellt werde und dieser somit als potentieller Organspender in Frage komme, beginne ein komplexer Prozess, durch den sich die Anzahl an geeigneten Spenden nochmals minimiere: „Wir müssen in diesen Fällen nach strikten gesetzlichen Vorgaben handeln und unter anderem ein sogenanntes Hirntodprotokoll der Bundesärztekammer erstellen. Nur wenn alle Kriterien dieses Protokolls erfüllt sind, kommt der Patient für eine Organtransplantation noch in Frage“, sagt Uhlig.

Wann wird mit den Angehörigen geredet?

Erst, wenn das Hirntodprotokoll erstellt sei und definitiv die Möglichkeit einer Organtransplantation bestehe, suche ein Arzt des Klinikums das Gespräch mit den Angehörigen und frage nach einem Organspenderausweis, um den Willen des Patienten zu erfahren. Da aber nur 15 Prozent aller infrage kommenden Patienten über einen solchen Ausweis verfügen, müssten in den allermeisten Fällen die Hinterbliebenen die Entscheidung treffen.

Wie reagieren die Angehörigen?

Uhlig betont, diese Situation sei für die Angehörigen oft sehr schwierig. Denn in der Regel handle es sich um Patienten, die plötzlich, etwa nach einem Verkehrsunfall, versterben. Angehörige seien mit dieser emotional belastenden Situation meistens so überfordert, dass sie die Freigabe für eine Organtransplantation ablehnten. „Wir versuchen, die Angehörigen Stück für Stück auf diese Entscheidung vorzubereiten. Doch am Ende des Weges steht leider meistens ein Nein“, bedauert Professor Uhlig. „Dies ist ein Problem, das uns alle etwas angeht“, fügt er ergänzend hinzu und hofft, dass sich zukünftig mehr Menschen selbst dazu entscheiden, Organspender sein zu wollen und einen Organspender-Ausweis bei sich führen.

Was passiert bei einer Zustimmung?

In jenen Fällen, in denen ein Organspenderausweis vorliege oder sich Angehörige doch für eine Transplantation aussprächen, informiere das Krankenhaus nach der Entscheidung umgehend die Deutsche Stiftung für Organtransplantation (DSO). Meistens könne ein Organ von den Teams der DSO im Krankenhaus vor Ort entnommen werden. In wenigen Fällen, insbesondere wenn mehrere Organe gespendet werden können oder es sich um eine schwierige Transplantation handelt, würden die Patienten von Lüdenscheid in ein Transplantationszentrum verlegt, zum Beispiel nach Essen, Köln oder Düsseldorf.