„Launiges und Lauschiges“ an einem Sommerabend im MK

Von: Jutta Rudewig

Der in Hongkong geborene „Steinway Artist“ Albert Lau tritt international als Solopianist und auch als Kammermusiker auf. © Peter Lange

Zu einem Konzert an einem Sommerabend in der Kirche Maria Königin lädt der Oratorienchor Lüdenscheid alle Musikfreunde aus Lüdenscheid und Umgebung ein. Der Termin: 18. Juni ab 18 Uhr. Geboten wird an diesem Abend ein Gemeinschaftskonzert mit Solisten. Von Schumann bis hin zur Musik von den Beatles „wird Launiges und Lauschiges unter der Gesamtleitung von Yannick Noval dargeboten“, heißt es vonseiten des Chores.

Die schon aus dem Neujahrskonzert in der Christuskirche bekannten Künstler Sita Grabbe, Mezzosopran, und Tobias Klug, Saxofon, werden den Chor wieder begleiten und auch solistisch zum Sommerfeeling ihre musikalischen Beiträge vorstellen.



Von Schumann bis zu den Beatles

Ganz besonders erfreut ist der Chor über die Begleitung von Albert Lau am Piano. Der in Hongkong geborene „Steinway Artist“ tritt international als Solopianist und auch als Kammermusiker auf. Er wird mehrere Stücke, von Franz Schubert über Gershwin und Chopin bis Hildegard Knef zu Gehör bringen.



Konzertprogramme kreativ und abwechslungsreich zu gestalten – dafür steht der Chorleiter Yannick Noval. Für ihn hat ein Konzert immer einen besonderen Zauber. Es entstehen überraschende, spontane Momente aus der Situation heraus, macht der Chor Appetit auf das Konzert. So dürfen die Zuhörer neugierig sein auf eine interessante Darbietung an einem Sonntagabend.



Der Kartenvorverkauf erfolgt wie üblich bei den Chormitgliedern und online unter kartenvorverkauf@oratorienchor-luedenscheid.de, im Musikhaus Auth, bei den Lüdenscheider Nachrichten sowie im Schuhhaus Schöttler, Herscheid. Die Karten kosten 12 Euro, ermäßigt acht Euro, gegebenenfalls zuzüglich Vorverkaufsgebühren.