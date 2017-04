Optische Mängel durch Rost

Die in den glitzernden Belag am Bahnhof eingelassenen Metalldeckel sind auffällig rostig. Zum Vergleich: Die in der Wilhelmstraße liegenden Kanaldeckel und Ablaufrinnen sind in auffällig anderem Zustand. - Fotos: Kornau

Lüdenscheid - Glitzer und Rost – man könnte es als Kunst am Bau werten. Doch im Straßenbau wirken rostige Kanaldeckel im Glitzerbelag des Phänomenta-Umfelds als Mangel.

Ob die rostigen Ablaufrinnen und Kanaldeckel tatsächlich als Mängel zu werten sind, steht noch nicht fest. „Die rosten mal schneller, mal weniger schnell“, urteilt Sebastian Jülich, beim STL zuständig für dieses Thema. Vor gut einer Woche ist die Hauptprüfung der Brücke erfolgt. Nun warte man auf den Prüfbericht. Das werde vermutlich 14 Tage dauern.

Ob das Aussehen der Kanaldeckel und Ablaufrinnen im Umfeld so akzeptiert wird, muss sich erst noch zeigen. „Grundsätzlich ist es Eisenguss, das rostet natürlich mit der Zeit“, sagt Sebastian Jülich. Zwei Jahre seien die Teile nun schon verbaut. Man könne zwar grundsätzlich auf Zink zurückgreifen, aber das leide auch unter Streusalz und Winterdienst. Ein länglicher Rostfleck auf dem Brückenbelag ist in die Mängelliste aufgenommen worden. Der komme von oben, sagt Sebastian Jülich: „Den muss der Stahlbauer noch entfernen.“ Vermutlich sei an dieser Stelle ein Eisenteil geflext worden und Rostspäne hätten in der Folge zu den Verfärbungen geführt. Er ist zuversichtlich, dass alles vernünftig erledigt werde: „Die Zusammenarbeit läuft jetzt.“ Auch auf Teilen des Geländers vor der Phänomenta sei Flugrost festgestellt worden.

Inwieweit die Interessenvertreter der Menschen mit Behinderungen mit der Umsetzung ihrer Forderungen zufrieden sind, wird eine Begehung noch zeigen müssen. Man stehe in engem Kontakt mit der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten Monika Schwanz, betonte Jülich. Denn auch die Menschen mit Behinderungen hatten mehrfach ihre Anforderungen formuliert, damit die Brücke für jeden gut zu nutzen ist. Dazu gehört der Aufzug an der Seite, der im Moment aber noch gesperrt ist. Hier fehlten letzte Arbeiten sowie die Tüv-Abnahme. Voraussichtlich sei der Aufzug „spätestens im nächsten Monat nutzbar“. Ob der Kontrast der Treppenstufen ausreicht, harrt ebenfalls der Prüfung. Sehbehinderte sind darauf angewiesen, Stufen an einer starken Kontrastkante zu erkennen. Gegenwärtig sind einzelne Stufen vor Flächen gelb abgesetzt, die Mehrzahl dunkelgrau auf dem hellgrauen Stufenbelag.