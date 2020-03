„Operation Seatbelt“ der Polizei: 193 Kontrollen, zahlreiche Verstöße

Lüdenscheid - Die Polizeiwache an der Bahnhofsallee beteiligte sich mit Schwerpunktkontrollen an der europaweiten Aktion „Operation Seatbelt“.

Die Einsatzleiterin, Oberkommissarin Anna Schaffer, und ihr sechsköpfiges Team überprüften an fünf Stellen über die Stadt verteilt 193 Fahrzeuge.

An der Knapper Straße/Lessingstraße sowie an der Thünen-/Humboldtstraße ging es den Beamten um reine Gurt- und Handykontrollen. Auf der Rahmedestraße/Ecke Im Olpendahl sowie auf der Parkstraße in Höhe der Hauptschule lag das Augenmerk auf Geschwindigkeitsverstößen – und am Nachmittag führten die Polizisten auf dem Sauerfeld allgemeine Verkehrskontrollen durch.

Bei der Schwerpunktaktion erwischte das Team 50 Temposünder. Der Schnellste war mit 79 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs. 15 Autofahrer waren nicht angeschnallt, zweimal waren Hunde nicht ausreichend gesichert – ein Umstand, der als Verstoß gegen Vorschriften der Ladungssicherung gilt.

Zwei Verkehrsteilnehmer fuhren ohne Fahrerlaubnis, zwei saßen unter Drogeneinfluss am Steuer.

Auch außerhalb der Schwerpunktaktionen will die Polizei unvermindert weiter kontrollieren.