Die rührende Geschichte einer unschuldigen Liebe im MK

Von: Jutta Rudewig

Die Oper von Kharkiw präsentiert „Madama Butterfly“ im Kulturhaus. © klassik konzert dresden

Kaum eine Oper kann sich mit der Tragödie und dem Leid von Puccinis „Madama Butterfly“ messen. Sie spielt im Japan der letzten Jahrhundertwende und erzählt die Geschichte einer zum Scheitern verurteilten Liebesbeziehung zwischen einem amerikanischen Marineoffizier und seiner jungen japanischen Braut.

Lüdenscheid - Die „Ukrainian National Opera“ präsentiert „Madama Butterfly“ am Samstag, 15. April, ab 19.30 Uhr im Kulturhaus in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln und dem National Opera and Ballet Theatre Kharkiv, Ukraine.

Obwohl die fesselnde Geschichte von Madama Butterfly unendlich traurig und tragisch ist, blieb sie Puccinis Lieblingsoper. Seine theatralischen Höchstleistungen haben der Welt die erhabensten Arien der Geschichte beschert und sind bei Opernbesuchern seit mehr als einem Jahrhundert beliebt.



Diese rührende Geschichte einer unschuldigen Liebe, die zwischen zwei völlig unterschiedlichen Kulturen zerbrochen ist, hat auch in der heutigen Zeit nichts an Aktualität eingebüßt.

Ensemble ist erstmals im Bundesgebiet unterwegs

Die Oper von Kharkiw kann auf eine lange Tradition hochwertiger Inszenierungen zurückblicken, die sie nun erstmals im Bundesgebiet präsentieren dürfen. Nicht erst seit der Zerstörung des heimischen Theaters im März 2022 ist das Ensemble mit Gastspielen in aller Welt unterwegs.

Tickets gibt es im Vorverkauf ab 40 Euro plus Gebühren an der Theaterkasse des Kulturhauses.