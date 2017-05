Finally Friday im Lönneberga

Lüdenscheid - Über eine prall gefüllte Lönneberga-Bar konnten sich die Teilnehmer der „Open Stage“ freuen. Die Jam-Session des Vereins Kultstädte, die an jedem zweiten Donnerstag im Monat stattfindet, erfreut sich inzwischen bei den heimischen Musikern großer Beliebtheit.

Den Anfang machte die Band Finally Friday mit Musikern der Music-Store-Musikschule. Neben den Sängerinnen Heike Teller, Beate König und Susanne Dilger spielten Heijo Buddemeier (Bass), Constanze Taralli (Schlagzeug), Antje Wolfgramm (Saxophon), Christian Sasse (Keyboard) und Thomas Pesch (Gitarre) auf und interpretierten Songs wie „Another Day In Paradise“ von Phil Collins oder „Englishman In New York“ von Sting. Im Anschluss absolvierte Sänger Tlako Mokgadi einen gewohnt energiegeladenen Auftritt, unterstützt von Susanne und Sarah Redding am Gesangsmikro sowie unter anderem von den Musikern Klaus Sonnabend und Ingo Starink.

Sarah Redding stand zudem mit ihrer Band Otherside auf der Bühne, wobei sie zeitweise von ihrer Mutter Susanne Redding gesanglich unterstützt wurde. Eigene Songs der Band Otherside wechselten sich mit Klassikern ab. Neben Sängerin Carmen Klughardt, die unter anderem zwei Songs von Amy Winehouse interpretierte, trat mit Hannah Kramer eine Sängerin auf, die schon oft mit den Künstlern der Music-Store-Musikschule in unterschiedlichen Konstellationen zu hören war. Die nächste „Open Stage“ findet am 8. Juni ab 20 Uhr im Lönneberga statt.