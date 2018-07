Kinospaß im Rosengarten

Open-Air-Kino

+ © Dudas Michael Heide-Gentz, Kata Schlorff und Andreas Klimpel (von links) werben fürs Open-Air-Kino. © Dudas

LÜDENSCHEID -Walt Disney kommt zum Ferienauftakt in den Rosengarten – mit zwei Filmen. Die große LED-Leinwand steht, der Getränkewagen und der Grillstand sind am kommenden Freitag, 13. Juli, einsatzbereit. Statt Kroos & Co. wollen „Coco“ sowie „Die schöne und das Biest“ das Publikum unterhalten und begeistern. Der Eintritt zum Open-Air-Kino ist frei.