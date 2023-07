Open-Air-Festival „End of the Line“ steigt am Samstag

Von: Olaf Moos

Teilen

Die Macher des Open-Air-Festivals „End of the Line“ wollen dessen Ruf als „begehrteste Party der Stadt“ wieder gerecht werden. © Cornelius Popovici

Die Wetterprognosen sind günstig. Die Veranstalter der zweiten Auflage des Open-Air-Festivals „End of the Line“ am „Mamanuca“-Stadtstrand an der Bahnhofsallee sind begeistert von den Vorverkaufszahlen.

Lüdenscheid - Unter dem Titel „Be yourself – Love is the message“ soll das Festival am Samstag, 15 bis 22.30 Uhr, seinem Ruf als „begehrteste Party des Jahres“ in Lüdenscheid gerecht werden.

Organisator Gaetano Stillavato sagt: „Der Vorverkauf läuft super – obwohl die Sommerferien begonnen haben.“ Im vergangenen Jahr seien bis zu 1000 Gäste auf dem Gelände gewesen. „Vielleicht schaffen wir das ja noch mal.“



Neben bekannten Lokalmatadoren der Elektromusik-Szene – Henning Selve („tage wie diese“) und „Outarim“ („Wendelpfad)“ mit den Gebrüdern Julian und Manuel Moos – hat das Orga-Team ein international bekanntes Zugpferd engagieren können: laut Einladung „keinen Geringeren“ als DJ Jonjo Jury aus London. Wie Festival-Macher Gaetano Stillavato sagt, lege der Musiker als Resident im „derzeit besten Club der Welt“, dem „Hï Ibiza“ auf den Balearen, auf und bespiele dort die berühmte „Glitterbox“-Party.



Damit die Freunde der House- und Disco-Klänge am Stadtstrand in der sommerlichen Hitze siebeneinhalb Stunden durchhalten, können sie sich zwischendurch stärken. Unter anderem wird es kühle Getränke und einen Grillstand geben. omo



Eintrittskarten gibt’s zum Preis ab 10 Euro im Vorverkauf über den Ticketshop der-grostadtjunge.ticket.io. An der Abendkasse kostet der Eintritt dann 15 Euro. Einlass ist ab 18 Jahren. Nähere Informationen erteilen die Organisatoren auf ihrer Hotline unter der Rufnummer 0174 / 577 17 38.