Online-Störung: Probleme aus dem MK gemeldet

Netzwerkkabel in einem Rechenzentrum. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Viele Haushalte stehen in Lüdenscheid und Umgebung aktuell ohne Online-Verbindung da. Vor allem Vodafone ist betroffen.

Lüdenscheid - Viele Internet- und Streaming-Nutzer in Lüdenscheid und Umgebung haben am Dienstagabend (6. Dezember) Störungen bei Online-Services gemeldet. Sie melden Probleme in Bezug auf Internet- und Telefonverbindung.

Wie aus Störungsseiten im Internet hervorgeht, bestehen die Probleme seit etwa 19 Uhr. Seit dieser Zeit mehren sich die Einträge von Nutzern, die Probleme etwa mit Services von Telekom, O2 und insbesondere Vodafone bzw. Unitymedia haben.

Laut Vodafone liegen in den Postleitzahl-Bereichen 02351, 02352 und 02353 (Lüdenscheid, Altena und Halver) Störungen in den Bereichen „Kabel Sprache Daten und TV“ vor. Demnach werde an dem Problem gearbeitet. Voraussichtlich behoben sei das Problem am späten Abend.

Online-Probleme gibt es immer wieder. Erst im November gab es eine riesige Mobilfunk-Störung.