„Walk the Line“ durch neun Pavillons

Lüdenscheid - Leer, düster, baufällig und wahrlich keine Augenweide: In den Pavillons entlang der Bahnhofsallee ist schon lange kein Leben mehr. Seit Jahrzehnten prägen sie das Stadtbild und sind das Eingangstor am Bahnhof. Das letzte kulturelle Leben, das in einem dieser Pavillons erblühte, war eine Installation im Rahmen der Lichtrouten.

Grund genug für den Verein „Onkel Will & Söhne“, diesen Zustand zu ändern, zumindest für ein paar lange Abende. „Walk the Line“ heißt das Festival, mit dem sich Willis Söhne schon seit dem letzten Herbst beschäftigen und das nun Formen annimmt.

"In jedem Pavillon eine andere Art von Musik"

An drei Abenden werden neun der Pavillons in altem Glanz erstrahlen – mit Getränken, Kleinigkeiten für den kleinen Hunger zwischendurch und vor allem mit viel Musik. „Wir wollen in jedem Pavillon eine andere Art von Musik spielen“, erklärt Arno Seltmann („Willi & Söhne“). Die Palette reicht von Disco-Musik der 90er-Jahre über Schlager und Hiphop bis hin zu Hardrock und Reggae. Verschiedene Musikveranstalter in der Stadt zeichnen für die unterschiedlichen Genres verantwortlich.

+ Die Pavillons der alten Ladenzeile an der Bahnhofsallee sollen zur Festival-Meile werden. © Nougrigat

Positive Resonanz von Handwerkern und Stadt

Seit Samstag wird gemeinsam Hand angelegt an die Pavillons. Seltmann: „Wir haben uns das letzten Herbst überlegt und sind bei den Handwerkern in der Stadt auf offene Ohren gestoßen. Die waren sofort mit im Boot. Da muss ja das eine oder andere an Versorgung und Technik rein. Das ist ein tolles Gelände, gerade weil das Bahnhofsareal eigentlich ja immer ein bisschen stiefmütterlich betrachtet wird. Und unser Anliegen als Verein ist es schließlich, darüber nachzudenken, was wir machen können, damit positiv über die Stadt gesprochen wird.“ Auch seitens der Stadt als Grundstückseigentümerin war man sofort einverstanden mit den Plänen.

+ Die Pavillons der alten Ladenzeile an der Bahnhofsallee sollen zur Festival-Meile werden. © Nougrigat

Drei Festival-Abende

Betrachtet wird „Walk the Line“ trotz dreier Termine als ein Festival. Und mit Blick darauf, dass die Besucher nach dem Ende der Festivalabende in die Stadt und damit in die innerstädischen Kneipen abwandern, beginnt das Festival schon um 18 Uhr, und um Mitternacht ist Schluss. Die Musik spielt jeweils am 25. Februar, am 25. März und am 22. April. Danach muss erstmal abgewartet werden, was aus den baufälligen Pavillons später wird. Die Pläne von „Willis Söhnen“ reichen so weit, dass die gesamte Front von verschiedenen Künstlern mit einem durchgängigen Graffiti besprüht werden soll. Die mehr als 70 Meter lange Fassade soll im Rahmen des „Walk the Line“-Festivals zur größten und buntesten „Hall of Fame“ Lüdenscheids umgestaltet werden.

Kostenloser Eintritt

Letzten Samstag sichteten „Onkel Willis“ Söhne erstmal die Gebäude und entkernten sie. Am kommenden Samstag soll in Eigenregie an der Partymeile weitergearbeitet werden. Der Eintritt ist frei, jeder ist willkommen. Und da „Willis Söhne“ bei ihren Veranstaltungen nicht auf Gewinn aus sind, wird ein eventueller Überschuss nach der Deckung der Kosten wieder innerhalb der Stadt gespendet.