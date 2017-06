„Willis Söhne“ verteilen 5000 Euro an soziale und kulturelle Initiativen

Es gibt weiteres Geld zu verteilen

+ © Schmidt Geldregen im Gastro-Betrieb: Bei einem Treffen in der Kneipe Lönneberga verteilte der Verein „Onkel Willi & Söhne“ Spenden an insgesamt zehn soziale und kulturelle Organisationen. © Schmidt

Lüdenscheid - Es ist nicht zu verkennen: Mit seinen Veranstaltungs-Offensiven hat der Verein „Onkel Willi & Söhne“ in der jüngeren Vergangenheit für einige Furore in der Stadt gesorgt. Grob gesagt, geht es den Machern dabei um eine langfristige Aufwertung der kulturellen und sozialen Situation in Lüdenscheid und damit auch um eine verbesserte Lebensqualität vor Ort.