Riesenparty mit Oli.P und Evil Jared in der Schützenhalle - alle Fotos hier!

Riesenparty mit Oli.P in der Schützenhalle Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Riesenparty, Riesenstimmung: 1700 Gäste feierten bei der Fete "Die Rakete" in der Schützenhalle Loh mit Oli.P, Evil Jared und Team Rhythmusgymnastik.

„Das war eine richtig gute Party!“ Phillip Nieland, Veranstalter der Fete „Die Rakete – Mission: Party“ in der Schützenhalle Loh freute sich über rund 1700 Gäste und sprach von einer gelungenen Premiere.

Das Team Rhythmusgymnastik aus Köln mit seiner gewohnt schrägen Show, dazu Soap-Star und Chartstürmer Oli.P (Petszokat) sowie „das Tier“ Evil Jared, Bassist der Rock-Band Bloodhound Gang, stellten den „Saal komplett auf den Kopf“, wie ein Besucher sagt.

Weitere Genugtuung für die Macher rund um Nieland war die Tatsache, dass „alles friedlich und ruhig“ blieb. Und eine positive Überraschung passierte auch noch: Das Team Rhythmusgymnastik sagte per Handschlag seine Teilnahme am Bautz 2020 am Nattenberg zu. Hier lesen Sie alles zu dem Bautz-Festival.

Riesenparty mit Oli.P und Evil Jared in Lüdenscheid, Teil 1 Zur Fotostrecke