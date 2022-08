Catfish Boobie rockt Bühne im MK

Von: Jutta Rudewig

Catfish Boobie ist beim nächsten Eichholz-Open-Air wieder mit von der Partie. © Björn Othlinghaus

„Ich freue mich, dass die Jungs von Catfish Boobie mir und dem Eichholz-Open-Air treu bleiben und auch in diesem Jahr wieder hier auftreten. Die Stimmung im letzten Jahr war einfach fantastisch, vielleicht können wir das ja dieses Jahr noch toppen“, sagt Thomas Schöneich und freut sich jetzt schon auf Samstag, 27. August. Denn dann steht die Band Catfish Boobie and the Beanery Criminals wieder im Eichholz auf der Bühne. Beginn ist gegen 19 Uhr.

Lüdenscheid – Im Märkischen Kreis sind sie eine Institution, die Bluesrocker aus Lüdenscheid. Ihre Coverversionen sind ausgelegt auf Rock- und Blues-Klassiker der letzten 40 Jahre in immer neuen Variationen.

Dazu gehören Bands wie ZZ Top, AC/DC, Eric Clapton oder auch Led Zeppelin, „immer hart am Original, aber mit interessanten Variationen in den Arrangements sind die Lüdenscheider Musiker bekannt dafür, bei jedem Song alles zu geben und das Publikum mitzureißen“, heißt es in der Einladung zum mittlerweile dritten Eichholz-Open-Air.

Catfish Boobie verändern und erweitern ihr Repertoire ständig, in diesem Jahr können sich die Zuhörer auf ein paar neue Classics freuen. Die Southern-Rockband Molly Hatchet aus Jacksonville, Florida, Jimi Hendrix, Deep Purple und auch Cheap Trick sind unter den Newcomern im Programm der Lüdenscheider Coverband.



Tickets Eintrittskarten für das Eichholz-Open-Air sind zu haben in der Gaststätte Zum Eichholz an der Glatzer Straße 25, bei Lotto Nitsch und unter der Ticket Hotline 0178 / 11 06 348. Die Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, gegebenenfalls plus Gebühr. An der Abendkasse sind 15 Euro fällig.

Nach 2019 und 2021 spielen Catfisch Boobie zum dritten Mal auf der Bühne im Eichholz. Im letzten Jahr war die Location rund um die Gaststätte „Zum Eichholz“ wortwörtlich rappelvoll. Bis in die Nacht feierten die Fans mit ihrer Lüdenscheider Band, die erst nach mehreren Zugaben von der Bühne gelassen wurde.



Catfish Boobie and the Beanery Criminals kommen in der Besetzung Jens vom Brocke, Udo Golombek, Andreas Theil, Michael Pohlack und Roger Kirchhoff.