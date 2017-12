Christmas Rock bei Dahlmann

Ohne Yoko singt am 2. Feiertag im Dahlmann-Saal.

Lüdenscheid - Der Christmas Rock findet zum zweiten Mal mit der Cover-Formation Ohne Yoko am 26. Dezember bei Dahlmann statt. Der Erfolg der letztjährigen Premiere verlangt nach einer Fortsetzung, heißt es seitens des Veranstalters.

Ein Spagat zwischen den 70-ern und den Charts der Gegenwart bieten die vier Musiker mit ihren Frontfrauen.

Es spielen und singen Marc Friese (Bass & Backings), Heiko Lautwein (Gitarre), Axel Eberl (Gitarre) und Stefan Klobes (Schlagzeug & Gesang), Patrizia Camassa und Nicole Friese. Neben Klassikern von Deep Purple, Police, Lenny Kravitz, AC/DC, U2 und „Queen“ serviert die Band vor allem Musiker der letzten Jahre wie etwa Pink, Adele, Kings of Leon oder auch Mando Diao.

Das Konzert am 2. Feiertag beginnt um 20 Uhr – Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Dahlmann und im LN-Ticketshop zum Preis von neun Euro plus Gebühr. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 12 Euro.