Musikalisches Augenzwinkern mit Ohne Yoko

Von: Jutta Rudewig

Die Band Ohne Yoko, hier bei den „Heimathelden“ in der Staubsaugerhalle von Best CarWash, tritt beim Sommerfest der Gaststätte Zum Eichholz auf. © Björn Othlinghaus

Fünf Musiker spielen seit 2004 Musik, die ihnen selber gefällt und präsentieren sie auf eine freche, unverbrauchte Weise. Mal rockig, mal eher sanft orientiert, aber immer originell und mit viel Spaß fürs Publikum: Ohne-Yoko spielten schon auf unzähligen Gigs.

Lüdenscheid - Der nächste Auftritt steht quasi schon vor der Tür, bei dem Marc Friese (Bass & Backings), Heiko Lautwein (Gitarre), und Stefan Klobes (Schlagzeug & Gesang) lassen jedes Lied bei ihrer Musik neu entstehen lassen. Doch die Aushängeschilder sind eindeutig die zwei stimmgewaltigen Sängerinnen Patrizia Camassa und Nicole Friese.

Gemeinsam bieten sie ein Spagat zwischen den 70-Ern und den Charts der Gegenwart. Das werden sie einmal mehr beim Sommerfest der Gaststätte Zum Eichholz beweisen. Außergewöhnliche Interpretationen, gelegentlich mit einem musikalischen Augenzwinkern, werden zu hören sein.

Neben Klassikern von Melissa Etheridge, Police, Lenny Kravitz, AC/DC, Abba oder auch Tina Turner serviert Ohne Yoko vor allem Hits der letzten Jahre, – Pink, Adele und U2, Gossip und Sunrise Avenue.

Livekonzert Getränken und Grill

Das Sommerfest in der Gaststätte Zum Eichholz findet am Samstag, 5. August, statt. Los geht‘s um 14 Uhr an der Glatzer Straße 25. Rund um die Gaststätte auf dem Parkplatz und im Biergarten gibt es kalte Getränke und Leckeres vom Grill. Ab 19.30 spielt die Band Ohne Yoko. Tickets sind ab sofort in der Gaststätte oder in der Postfiliale Glatzer Straße 30 zum Preis von 13 Euro (Abendkasse 15 Euro) erhältlich.