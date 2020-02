Ohne Rücksicht auf Verluste: Opfer ist 95 Jahre (!) alt

Lüdenscheid - Dieser Fall macht fassungslos. Unbekannte Täter näherten sich einer Frau und brachten sie um ihre Wertgegenstände. Das Opfer ist 95 Jahre alt.

Eine 95-jährige Lüdenscheiderin wurde am Freitagmittag beim Einkaufen in der Innenstadt Opfer eines dreisten Taschendiebstahls. Die alte Dame kam gegen 13 Uhr von einem Friseurtermin.

Die Geldbörse steckte in ihrer Umhängetasche in einem außen liegenden Reißverschlussfach. Sie hielt sich etwa 20 Minuten in einem Textilgeschäft an der Schillerstraße auf. Als sie den Laden wieder verließ, bemerkte sie den Verlust ihres Portemonnaies. Darin steckten Ausweise, diverse Bank-, Krankenkassen- und Kundenkarten.

Hinweise auf verdächtige Personen in dem Geschäft nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0 entgegen.