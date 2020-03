Ohne Maserimpfung kein Kitabesuch: Was Eltern wissen müssen

Impfpflicht seit 1. März

Lüdenscheid - Alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr, die eine Kindertageseinrichtung oder eine Schule besuchen, müssen gegen Masern geimpft sein. Das besagt ein neues Gesetz, das am 1. März in Kraft getreten ist. Hier gibt es einen Überblick, was das bedeutet und wie dies in Lüdenscheid umgesetzt wird.