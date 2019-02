Ohne einen Handschlag zu machen: Falsche Monteure schicken Opfer zur Bank

Falsche Handwerker zockten einen Rentner in Lüdenscheid ab.

Lüdenscheid - Erst schickten sie den Mann zum Geldholen, dann zockten sie ihn ab. Hohe Geldforderungen für schlechte Arbeit, das kennt man. Diesmal aber machten die vermeintlichen Handwerker nicht mal einen Finger krumm.

Wie die Polizei mitteilte, suchten die angeblichen Monteure einen Lüdenscheider Senior am Dienstag gegen 11 Uhr in der Paracelsusstraße auf und überzeugten den Mann davon, dass er dringend Arbeiten an seinem Dachboden vornehmen lassen müsse.

Dafür forderten sie Bargeld. Der Geschädigte machte sich sofort auf den Weg zu seiner Bank und hob einen vierstelligen Betrag ab. Die Täter warteten derweil in dem Wohnhaus.

Dort überreichte der Mann auch das Geld. Die versprochene Rechnung oder Quittung bekam er allerdings nicht mehr. Nach Angaben der Polizei hatten die vermeintlichen Handwerk keine Arbeiten auf dem Dachboden ausgeführt.

Um den Personalausweis zu holen, gingen die unbekannten Täter zum Auto und fuhren weg.

Die Polizei in Lüdenscheid bittet um Hinweise unter 02351/9099-0.