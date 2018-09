Großes Interesse an Denkmälern

"Experiment gelungen"

+ © Görlitzer In der SOS-Kindervilla reihte sich eine Führung an die nächste – und zur Erholung gab es Kaffee und Kuchen. © Görlitzer

Lüdenscheid - „Experiment gelungen“, freute sich Dr. Arnhild Scholten: Zahlreiche Besucher haben am Sonntagnachmittag die Gelegenheit genutzt, einen Blick hinter die Türen alter Gemäuer zu werfen. Sowohl in der SOS-Kindervilla an der Freiherr-vom-Stein-Straße als auch im Zeppelin-Gymnasium am Staberg gaben sich die Gäste die Klinke in die Hand.