Tag der offenen Tür beim Löschzug Oberrahmede ein voller Erfolg

Lüdenscheid - Premiere vollauf gelungen: Fröhliche Gesichter dominierten am Wochenende das Bild rund um das Feuerwehrgerätehaus in Oberrahmede beim Tag der offenen Tür. Das galt auch oder gerade für die Mitglieder des Löschzuges, die alle Hände voll zu tun hatten, um ihre Gäste zu bewirten und zu unterhalten. Denn bei bestem Frühlingswetter drängten sich hunderte von Besuchern auf dem Gelände. Bereits der Samstagabend mit der Hallendisco sei ein voller Erfolg gewesen, freute sich Löschzugführer Frank Thönert.

Nach einigen Jahren, in denen das Sommerfest auf der Tweer immer wieder unter schlechtem Wetter litt, hatten die Mitglieder des Löschzuges erstmals einen Tag der offenen Tür organisiert und wurden belohnt.

Bis weit in die Nacht feierten die Löschzugmitglieder mit ihren Gästen bereits am Samstag zuerst auf dem gesamten Gelände und schließlich, als es kälter wurde, in der zur Disco umfunktionierten Fahrzeughalle. Am Sonntag wurde der Tag der offenen Tür zum Familientag, bei dem die Besucher sich über die Arbeit der Feuerwehr und deren Ausrüstung informieren, und bei Gegrilltem oder Kaffee und Kuchen ein paar gemütliche Stunden verleben konnten. Spektakuläre Höhepunkte waren die Vorführungen der Einsatzkräfte insbesondere am Sonntag. Gezeigt wurde, wie ein Fettbrand richtig gelöscht wird, beziehungsweise was passiert, wenn man Wasser auf brennendes Fett gießt: Es entsteht eine gefährliche Stichflamme. Ein Fahrzeugbrand und die Rettung eingeklemmter Personen wurden ebenfalls präsentiert – inklusive des Umgangs mit einem Gefahrgutbehälter im verunfallten Wagen.

Die Kinder hatten außerdem großen Spaß daran, die Fahrzeuge, darunter eine historische Drehleiter aus den 1950er-Jahren, zu erkunden. Hüpfburg, Brandschutzerziehung, Bastelangebote, ein Glücksrad und Kinderschminken, Letzteres angeboten vom Jugendwerk Märkischer Kreis der Arbeiterwohlfahrt, komplettierten das Angebot für die jüngsten Besucher. Fast 50 Helfer – aktive Feuerwehrleute und deren Angehörige – trugen zum Gelingen des Tags der offenen Tür bei, bedankte sich Thönert, der sich außerdem über Neuzugänge freuen kann: Allein in den vergangenen sechs Monaten hat der Löschzug Oberrahmede acht neue aktive Mitglieder gewonnen und damit eine Stärke von 37 Feuerwehrleuten erreicht.

Auf ihr Sommerfest verzichten möchten die Wehrleute aus Oberrahmede aber nicht – sie haben sich für einen neuen Termin entschieden: Das Fest auf der Tweer wird diesmal nicht im Juni, sondern am 2. und 3. September gefeiert.