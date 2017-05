Offene Jugendarbeit: Wichtiger Beitrag zur Integration

Lüdenscheid - Sie bietet niederschwellige Angebote, baut soziale Beziehungen auf und leistet somit einen Beitrag zur Integration von Kindern mit Fluchterfahrung: Welche Bedeutung die offene Kinder- und Jugendarbeit auch für Flüchtlingskinder hat, das machte am Dienstagnachmittag Janina Storch in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses deutlich.

Als Fachkraft für Integration in diesem Bereich ist sie seit Januar dieses Jahres in den verschiedenen Einrichtungen aktiv – nicht zuletzt, weil sich die Lage mit der zunehmenden Zahl an Flüchtlingen auch in Lüdenscheid verändert hat.

„Ziel war und ist es, zielorientierte, niederschwellige Angebote zu schaffen, um damit auch Kindern mit Fluchterfahrung eine Teilhabe zu ermöglichen“, erläuterte Storch. Ob im Haus der Jugend, im Jugendtreff Brügge oder im Stern-Center – die offenen, freiwilligen Angebote würden gut genutzt. „Vor allem der Jugendtreff Stern-Center wird gut angenommen, vor allem von vielen jungen Männern.“

Neben gezielten Projekten, beispielsweise zum Thema „Interkulturelles Jahr“ oder der Einführung der „Leichten Sprache“ zur Vereinfachung der Kommunikation nehme auch das offene Beratungsangebot einen großen Raum ein.

„Durch ihr breites Methodenrepertoire leistet die offene Kinder- und Jugendarbeit einen wichtigen Beitrag zur Inklusion und gerade die Beziehungsarbeit ist bei Flüchtlingskindern unerlässlich“, betonte Storch. „Dennoch möchten wir diese Kindern nicht auf ihre Flüchtlingserfahrung reduzieren, sondern wollen sie in unseren Einrichtungen einfach mal Kind sein lassen.“

Ebenfalls zu Gast im Ausschuss war am Dienstagabend Frank Albrecht, Vorsitzender des Jugendamtselternbeirats „Kita21“, der über das Gremium und seine Arbeit berichtete. Trotz der kurzen Amtszeit, die jeweils nur von November bis Juli dauere, habe man sich vieles vorgenommen. Ein konkretes Vorhaben sei unter anderem, sich für mehr Transparenz bei den Auswahlkriterien im Rahmen der Kita-Anmeldung einzusetzen.