Nach ÖPNV: Verdi weitet Warnstreiks im MK aus

Jetzt streiken nicht nur die Busfahrer. Verdi erhöht den Druck und weitet die Warnstreiks aus.

Nachdem Verdi bereits am vergangenen Freitag ankündigte, im Öffentlichen Personennahverkehr am Montag und Dienstag zu streiken, wird am heutigen Dienstag auch der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) bestreikt. „Unser Betrieb ist aufgefordert, den dem Streik teilzunehmen“, sagt STL-Werkleiter Heino Lange.

Es wird also nicht nur einen Notfallfahrplan bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) geben. „Durch interne Verschiebungen werden wir versuchen, sicher zu stellen, dass die Hausmüllbehälter und der Biomüll geleert werden“, sagt Lange, der auch vermutet, „dass es zu Lasten der Kehrmaschinen geht.“

Der Recyclinghof soll laut Lange geöffnet sein. „Wir fahren alles was geht“, versichert er. Ab Mittwoch soll der Betrieb bei MVG und STL wieder normal laufen.