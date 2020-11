Ölheizung, und dann? Eigenheimbesitzer bekommen bei Umstellung Geld

Verbraucherzentrale NRW informiert online

+ © dpa Für die Umrüstung auf eine klimafreundlichere Heiz-Methode erhalten Eigenheimbesitzer Zuschüsse vom Staat. © dpa

Nachdem sich am Mittwoch Hausbesitzer beim Beratungstag auf dem Sternplatz über Fördermittel informieren konnten, folgt am Montag ein Online-Vortrag zum Heizungstausch, kündigt die Verbraucherzentrale an.