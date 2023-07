Ökologisch bauen: Fortschritte bei erstem Passivhaus am Stadtpark

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Es geht voran beim ersten Passivhaus am Stadtpark. Beim Verlegen der Decke muss dabei bereits eine erste Besonderheit beachtet werden.

Lüdenscheid – Es geht voran mit dem ersten Passivhaus im Neubaugebiet am Stadtpark. Seitdem die come-on.de Mitte Juni den Baubeginn begleitet und die Ziele des ambitionierten Vorhabens vorgestellt haben, sind die Fortschritte mittlerweile offensichtlich.

Inzwischen wurde die Bodenplatte betoniert und das Erdgeschoss gemauert. © Cedric Nougrigat

Das für den Bau verantwortliche Unternehmen Schneider Massivhaus hat die Erdarbeiten mit Unterbau abgeschlossen, die Bodenplatte betoniert und verlegt derzeit die erste Decke.

Besonderheit beim Passivhaus: Beim verlegen der Decke müssen bereits die Rohre für die Lüftungsanlage eingebaut werden. © Cedric Nougrigat

„Das besondere beim Bau eines Passivhauses ist, dass wir dabei bereits die Rohre für die spätere Lüftungsanlage verbauen müssen“, erklärt Martina Schneider. Eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung entzieht der Außenluft Wärme und soll im fertigen Haus für angenehme Temperaturen sorgen.

Schneider Massivhaus verbaut im gesamten Haus massive Betondecken. © Cornelius Popovici

Fortschritte am Stadtpark: Hohe Anforderungen an ein Passivhaus

„Das ist nötig für die Zertifizierung als Passivhaus“, sagt Scheider. „So müssen die Fenster nicht so häufig zum Lüften geöffnet werden.“ So bald wie möglich möchte die Firma mit dem Mauern des Obergeschosses beginnen, die nächste Decke soll in knapp zwei Wochen folgen. Dann werden auch die Fenster verbaut – die nächste Besonderheit bei einem Passivhaus.

Noch steht das Passivhaus allein im Neubaugebiet. Die hohen Bauanforderungen hatten für einen regelrechten Bewerberschwund bei der Vergabe der Grundstücke geführt, nachdem es vor rund einem Jahr noch mehr als 100 Interessenten gegeben hat.

Dass neben der Bereitschaft zum Hausbau auch das Interesse an Wohneigentum in Lüdenscheid gesunken sein könnte, zeigt hingegen eine aktuelle Auswertung des Online-Portals Immowelt. Demnach sind die Wohnungspreise in Lüdenscheid im vergangenen Jahr deutlich gesunken.