Revolution: Lüdenscheid kämpft um den Mai-Feiertag

Lüdenscheid - Für Mittwoch, 1. Mai, ab 15 Uhr lädt Museumsleiter Dr. Eckhard Trox zu einem geführten Rundgang durch die Ausstellung „Weimar in Lüdenscheid“ ein.

Der Kampf um den 1. Mai als gesetzlichen Feiertag reicht weit zurück. Die öffentliche Führung setzt daher in demjenigen Raum der aktuellen Weimar-Ausstellung des Geschichtsmuseums ein, die insbesondere der lokalen Novemberrevolution gewidmet ist.

In rund 30 Minuten stehen Lüdenscheider Porträts mit engen Bezügen zur lokalen Geschichte während der Weimarer Republik im Mittelpunkt. In dem Rundgang wird es darum gehen, die tiefgreifend unterschiedlichen politischen Auffassungen porträtierter Menschen in der Ausstellung so klar herauszuarbeiten, wie dies durch die historischen Quellen belegbar ist.

Dadurch entstehen die Umrisse der politisch gespaltenen Lüdenscheider Stadtgesellschaft, die durchaus repräsentativ für andere Städte und Gemeinden in Deutschland während der Weimarer Republik gewesen ist.

In den anschließenden 25 Minuten führt Dr. Trox durch die Themen Stadtentwicklung, politische Geschichte, Kunst und Kultur und Wirtschaft. Im Anschluss an die Führung besteht die Möglichkeit, Filmaufnahmen aus Lüdenscheid aus den 1920er- und 1930er-Jahren gemeinsam anzuschauen. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei, für die Führung wird ein Beitrag von vier Euro, ermäßigt zwei Euro erhoben.