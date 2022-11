Ein Dackel und sein Siegeszug um die Welt

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Otl Aichers Olympia-Dackel trat einen Siegeszug um die Welt an © Jutta Rudewig

Es sollte kein Schäferhund sein, kein Löwe und kein Adler – kein Tier, das Macht und Stärke repräsentiert. Am Ende wurde es ein Dackel, ein Maskottchen für die Olympischen Spiele 1972 in München, ein Dackel, der sich dem System unterwerfen ließ, mit dem der Designer Otl Aicher arbeitete.

Lüdenscheid - „Ich glaube, Aicher hat die Aufgabe gereizt, so ein komisches Vieh wirklich in die Gestaltungsrichtlinien hineinzupressen. Er hatte schon manchmal skurrile Ideen – das hat ihn einfach gejuckt, das zu machen“, heißt es in einem Interview. Seiner Lebensgeschichte widmete sich damals die Kunsthistorikerin Eva Moser.

Aichers für Olympia entwickeltes Piktogrammsystem vermittelt Informationen sprachübergreifend mittels bildhafter Symbole. Es ist eine weltumspannende Sprache ohne Buchstaben.



Die Sonderausstellung „Otl Aicher – Ökonomie der Gestaltung“ ist seit gut drei Wochen in der städtischen Galerie zu sehen. Sie zeigt in vielen Exponaten das Lebenswerk des Designers auf, die Innovation seiner Piktogramme, die mittlerweile jeder kennt und die ohne Worte weltweit auskommen. Zu sehen ist aber auch die gestalterische Arbeit für Unternehmen aus unserer Region.



Auf beides wird die Kunsthistorikerin Dr. Carolin Krüger-Bahr am kommenden Sonntag eingehen, wenn in der städtischen Galerie an der Sauerfelder Straße um 15 Uhr die erste öffentliche Führung durch die „Ökonomie der Gestaltung“ beginnt.



Der Schriftzug des Unternehmens Erco stammt von Otl Aicher. © Jutta Rudewig

Der Gestalter und Denker Otl Aicher wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Ulm ist seine Heimatstadt, dort gründete er 1953 zusammen mit Max Bill und seiner Frau Inge Scholl, Schwester der Widerstandskämpfer Hans und Sophie, die zukunftsweisende Hochschule für Gestaltung.



Als Wegweiser des Corporate Designs des 20. Jahrhunderts galt Aicher als maßgebend und kompromisslos. Er entwickelte das Erscheinungsbild für zahlreiche Unternehmen wie für Braun, Deutsche Lufthansa und nicht zuletzt auch das Lüdenscheider Unternehmen Erco. In dessen Archiven ging man in der Vorbereitung der Ausstellung auf die Suche nach den Anfängen der Zusammenarbeit mit dem Designer und steuerte viele Exponate zur Ausstellung bei.



Der Eintritt ist kostenfrei, die Teilnahme an der Sonntagsführung kostet drei Euro. Die Ausstellung selbst ist bis zum 12. März 2023 in der städtischen Galerie zu sehen