Lüdenscheid - Variationen auf Prosper Merimées Novelle und Georges Bizets Oper „Carmen“ präsentierte das Odyssey Dance Theatre aus Salt Lake City am Donnerstagabend im enttäuschend schwach gefüllten Kulturhaus. Und ohne die Bemühungen der Ballettschule Klüttermann, den Theatersaal noch kurzfristig ein wenig mehr zu füllen, hätte es ganz finster ausgesehen.

Schätzungsweise 70 bis 80 Besucherinnen feierten das Tanzensemble für seinen beeindruckenden Auftritt – mit einer Leidenschaft, als wollten sie den Beifall der 450 fehlenden Besucher stellvertretend mitliefern. Männer waren im Publikum so gut wie nicht vorhanden. Umso mehr auf der Bühne, wo sie unverzichtbar waren, um das ewige und halbwegs schöne Spiel von Liebe, Begehren und Eifersucht eindringlich darzustellen.

Bizets wunderbare Opernmusik tauchte nur arg eingedampft auf - natürlich wurden der Gesang der Stierkämpfer und die „Habanera“, Carmens trotziges „Wenn du mich nicht mehr liebst“, immer wieder zitiert oder auch böse überlagert. Mächtig auf Trab kam die „Habanera“ in einer Popversion. Die ausgewählten Musiktitel thematisierten Liebe, enttäuschte Wünsche und gebrochene Herzen: „Du hast meine ganze Welt und mein Leben mitgenommen“ wurde einer einsamen Tänzerin in den Mund gelegt, die ihre Verzweiflung sehr eindrucksvoll auf die Bühne brachte.

Derryl Yeager, Gründer und künstlerischer Direktor des Ensembles, überließ Sevilla, die Tabakfabrik und die Schmuggler der Vorlage und erzählte auf der Grundlage der verhängnisvollen Dreiecksgeschichte eine andere Handlung: Vom vorbereitenden Tanztraining bis zur Fernsehshow „Just dance“, was reichlich Freiraum für die unterschiedlichen Tanzdarbietungen bot. Das mit einer gewissen Distanz präsentierte klassische Ballett wirkte da schon etwas antiquiert.

Auf hohem tänzerischem Niveau zeigten die 26 Darsteller ein breites Spektrum zwischen modernem Ausdruckstanz und Hip-Hop. Der Kern der Geschichte blieb bestehen vom verliebten Paartanz bis zum Kampf der Kerle: Zwei Männer auf der Bühne bedeutete immer Kampf. Interessant war die Variante „Sie liebt ihn, er sie nicht.“ Zu lernen war dabei, wie er sie derart kunstvoll abschütteln kann, dass das böse Treiben noch sehenswert bleibt.

Nicht nur die schrille Aufmachung der Jury dieses gloriosen Tanzwettbewerbs sprach dafür, dass das Ganze auch ein getanzter Spott auf medial ausgeschlachtete Talentwettbewerbe sein sollte. Teilnehmer sind bekanntlich kaum davor geschützt, die Bretter, die dann doch nicht die Welt bedeuten, tief enttäuscht zu verlassen. So wurden auch in Derryl Yeagers „Carmen“ in mehreren Runden die Verlierer ziemlich rüde aussortiert. Am liebsten nach der Einleitung: „Was für ein wunderbares junges Paar, aber…“ Es war schön, dass das Publikum im Saal zu einer Art zweiter Jury wurde und die Entscheidungen zu kommentieren begann: „Buuuhhh!“ Getreu der Vorlage starb Carmen - in diesem Fall nach ihrem Sieg im Tanzwettbewerb - jenen sinnlosen Tod, den der eifersüchtige Don ihr mit dem Messer brachte. Sie hatte sich auf ein zu intensives Tänzchen mit dem Chef der Tanzjury eingelassen.