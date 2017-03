„Carmen“ im modernen Gewand

Lüdenscheid - Das Odyssey Dance Theatre aus den USA ist auf Europa-Tournee und macht Station in Lüdenscheid. Die Company bringt am 4. Mai ab 20 Uhr „Carmen“ auf die Kulturhausbühne. Bereits mit der Theatre eigenen Version von „Romeo und Julia“ oder auch „Giselle“ konnten die Tänze große Erfolge feiern und machten sich in Lüdenscheid jede Menge Freunde.

Auch „Carmen” bringt die Originalgeschichte in dem modernen Tanzkontext, der in den USA beliebten TV-Casting-Show „So You Think You Can Dance”. Liebe, Leidenschaft, Betrug, Besessenheit und Rache bilden den Rahmen der Geschichte nach der Musik von George Bizet und zeitgenössischen Pop-Classics.

Karten für den Tanzabend gibt es für Preise zwischen 29,50 Euro und 39,50 Euro plus zehn Prozent Vorverkaufsgebühr. Die Theaterkasse des Kulturhauses ist derzeit auf Grund der Erkrankung der Mitarbeiter geschlossen. Tickets (auch für andere Kulturhaus-Veranstaltungen) können gegenüber im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten gekauft werden.