Oberstadt-Wirte laden für Sonntagabend ein zum „Tanz in den Mai"

Lüdenscheid - Sechs gastronomische Betriebe in der Oberstadt laden unter Federführung des Eigenarts wieder ein zum „Tanz in den Mai“-Festival. Getanzt wird am Sonntagabend ab 21 Uhr. In der Nacht zum 1. Mai steht die musikalische Vielfalt im Vordergrund. Keltische Pop- und Folkmusik, die Hits der 90er-Jahre, Akustik-Power, Charthits, die jeder kennt – das Angebot zum Tanzen in den sechs gastronomischen Betrieben ist breit gefächert.

Beginn der Maitanz-Party ist um 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr. Im Vorverkauf kostet das Ticket zehn Euro plus Gebühr und ist zu haben im LN-Ticketshop, Lotto Matusche, Stern-Center Kunden-Information, bei Burger King und in den teilnehmenden Kneipen. An der Abendkasse kostet das Ticket 13 Euro. Am Abend der Veranstaltung können die vorab gekauften Karten in den beteiligten Clubs gegen das Festival-Bändchen umgetauscht werden, das zum Einlass in alle sechs teilnehmenden Locations berechtigt.

Neue Heimat

In der Neuen Heimat spielt Whiskerlad schottische und irische Musik. Paddy Gee und Marc Hoper bilden das Duo. Beide Musiker kommen zusammen auf 60 Jahre Bühnenerfahrung und haben in diversen Bands gespielt.

Reidemeister

„Kultigen Acoustic-Sound“ kündigt das Duo Dos Hombres für den Reidemeister an. Die beiden Musiker sind in der Bergstadt längst schon keine unbekannte Größe mehr.

Dahlmann

Bei Dahlmann will die Band Captain Dance mit ihrer 90er-Jahre-Partyshow für Stimmung sorgen. Die sechs Musiker haben ihr Rüstzeug auf der Popakademie Enschede erlernt und konnten in Lüdenscheid schon zweimal ihr Können unter Beweis stellen.

Bierstube

Alte Bekannte spielen in der Altdeutschen Bierstube: die C.A.T. Lucky Frogs. Die Truppe verleiht Klassikern und Charts durch Akustik-Gitarren einen ganz speziellen Stil. Auf der Setlist stehen Stücke von Reamonn, Adele, Tracy Chapman, Take That und Lady GaGa ebenso wie Jethro Tull, AC/DC, Joe Cocker, Bon Jovi und Kiss.

Eigenart

Im Eigenart spielt die Partyband Five Minutes Left ihre „Vintage-Rockshow“, eine Zeitreise von den 60er-Jahren bis heute zum Feiern und Mitsingen, wie es in der Einladung zum Mai-Tanz heißt. Die Band spielt ausschließlich rockige Partykracher und Charthits.

Lönneberga

Mit Dimi on the Rocks gastiert ein alter Bekannter im Lönneberga. Der Sänger ist ein Vollblut-Blueser mit griechischen Wurzeln – und in Lüdenscheid quasi zuhause, denn der Düsseldorfer hat hier eine große Fanbase.