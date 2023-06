Oberstadt: Neuer Termin für orientalischen Supermarkt

Von: Susanne Kornau

Im ehemaligen WMF-Gebäude an der Wilhelmstraße soll „in Kürze“ ein orientalischer Supermarkt eröffnen. Doch der Zugang ist noch nicht, wie vorgesehen, barrierefrei. © popovici

Oberstadt: Eröffnungstermin für orientalischen Supermarkt erneut verschoben.

Lüdenscheid – Oktober 2022 war der erste Wunschtermin, danach hieß es „vor Weihnachten“. Inzwischen sind weitere Wunschtermine verstrichen, aber nun steht, endlich, ein „Neueröffnung“ quer über der Schaufensterscheibe des zukünftigen Hala-Supermarktes im ehemaligen WMF-Gebäude in der Oberstadt. Doch auch „in Kürze“ dürfte wohl noch ein paar Monate dauern, sagt Redouan Hamdach, einer der beiden Geschäftsführer des orientalischen Lebensmittelmarktes. Nun sei der 1. August angepeilt – ein Jahr, nachdem der Mietvertrag unterschrieben wurde.

„Wir hätten ja gerne schon längst eröffnet“, so Hamdach. Innen sei längst alles fertig. Der Ladenbauer müsse nur noch eine Kleinigkeit fertigstellen. Das Problem sei außen. Denn hier planen die Betreiber eine kleine Terrasse, die vor allem den Zweck habe, den Zugang zum Geschäft barrierefrei zu gestalten. Hier habe man vor zwei Wochen den Lieferanten wechseln müssen, da die beauftragte Firma nicht zuverlässig gewesen sei. Rund 2,50 Meter soll sich die Terrasse vorm Haupteingang der Wilhelmstraße 54 in die Fußgängerzone erstrecken. Zur Vorbereitung habe man eine Stufe gekürzt, sodass der Eingang aus Sicherheitsgründen nicht freigegeben werden könne, um das Geschäft auch ohne Terrasse zu eröffnen. Und der Seiteneingang zur Turmstraße sei als Haupteingang nicht geeignet: „Da sind keine Kassen.“ Aber man wolle positiv bleiben, bekräftigt Hamdach: „Wir kriegen das schon hin.“

Förderprogramm

Die Vermittlung des Leerstands gelang im Rahmen des 2021 auf zwei Jahre angelegten NRW-Förderprogramms für Innenstädte. Das bedeutet, dass die neu eröffneten Geschäfte unterm Strich eine geringere Miete zahlen. Das hat bislang an unterschiedlichen Stellen in Alt- und Innenstadt funktioniert. Der Zeitraum, in dem der Hala-Markt davon profitieren könnte, schrumpft allerdings zusehends. Für andere gibt es hingegen noch Hoffnung auf eine Fortsetzung der Innenstadtförderung: Bei der jüngsten Stadtteilkonferenz kündigte Isabell Großheim (WKL) an, dass dieses zum Jahresende auslaufende Förderprogramm „wohl in etwas anderer Form von 2024 bis 2026 weitergeführt“ werden solle.