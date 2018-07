Oberbrandmeister Frank Engel zur letzten Schicht abgeholt

+ © Foto: K. Zacharias Von seinen Kollegen wurde Oberbrandmeister Frank Engel zu seiner letzten Schicht in der Feuer- und Rettungswache abgeholt. Zuvor ging es mit der Drehleiter in luftige Höhen. © Foto: K. Zacharias

Lüdenscheid - 37 ereignisreiche Dienstjahre liegen hinter Frank Engel – am Montag trat der Oberbrandmeister seine letzte Schicht in der Wachabteilung 2 der Feuer- und Rettungswache an.