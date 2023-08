Nur vier Monate nach dem Aufbau: Radservicestation in Lüdenscheid gestohlen

Von: Leon Malte Cilsik

An der Versetalsperre wurde Anfang dieser Woche die noch neue Radservicestation geklaut. Sie war dabei nicht das einzige Ziel der Diebe.

Lüdenscheid – Sie war gedacht als Anlaufpunkt für Fahrradfahrer in Not, nun sind diese an der Versetalsperre wieder auf sich gestellt: Die dort erst vor wenigen Monaten installierte Servicestation wurde Anfang dieser Woche geklaut – und war dabei nicht das einzige Ziel der Diebe.

Neben der erst im April installierten Fahrrad-Servicestation wurde auch eine der zwei benachbarten Bänke an der Versetalsperre geklaut. © Cedric Nougrigat

„Ich habe am Dienstagmorgen davon erfahren, dass die Radstation und auch eine unserer benachbarten Bänke vollständig entfernt wurden“, sagt Talsperrenmeister Jörg Fischer vom Ruhrverband. „An einer weiteren Bank haben sich die Diebe auch noch zu schaffen gemacht, konnten sie aber offenbar nicht mehr rechtzeitig mitnehmen.“





Radservicestation in Lüdenscheid gestohlen: Kosten von 8000 Euro

Während die gestohlene Bank dem Ruhrverband gehörte – Fischer schätzt den Schaden auf rund 600 Euro – hatte der STL die Servicestation mit Handwerkszeug für platte Reifen und Co. erst im April dieses Jahres aufgebaut. Die Station an sich habe 6000 Euro gekostet, mitsamt der Installation beliefen sich die Ausgaben nach Angaben der Stadt auf insgesamt rund 8000 Euro.



Rund 6000 Euro hat allein die Radservicestation an sich gekostet. © Cedric Nougrigat

„Wir sind sehr erstaunt und verärgert darüber, was Menschen alles bereit sind zu klauen“, sagt Sven Prillwitz, Pressesprecher der Stadt Lüdenscheid, auf Anfrage. „Die Station wurde wirklich sauber abmontiert.“ Nun müsse man schauen, wie es an der Versetalsperre weitergehen soll. „Ob und wenn wann wir eine neue Station installieren, steht noch nicht fest.“

Zuvor seien noch einige Dinge zu klären, etwa der Versicherungsschutz oder ob es nicht doch einen Weg gibt, einen etwaigen Ersatz diebstahlsicher zu installieren.

Dabei könnten der Bergstadt zusätzliche Angebote für Radfahrer nicht schaden: Beim diesjährigen ADFC-Ranking blieb Lüdenscheid auf dem letzten Platz. Die Ortsgruppe des ADFC hat kürzlich bereits sieben Ideen vorgestellt, um die Radinfrastruktur vor Ort zu verbessern.