Nur kurz auf freiem Fuß: Angeklagter, der den Richter biss, festgenommen

Von: Jan Schmitz

Der Mann, der bei der Urteilsverkündung einen Richter in Lüdenscheid angriff und schwer verletzte, wurde nach der Tat auf freien Fuß gesetzt. Jetzt wurde er festgenommen.

Der Fall, der am Dienstagnachmittag (25. Juli) in einem Gerichtssaal am Lüdenscheider Amtsgericht vehandelt wurde, schlug bundesweit hohe Wellen. Wie berichtet, hatte der 26-jährige Angeklagte aus Lüdenscheid während der Urteilsverkündung den Richter sowie den Protokollführer angegriffen und den Richter gebissen. Der Mann wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Auch ein Polizist, der dem Richter zu Hilfe eilte, wurde gebissen.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. © dpa

Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Dennoch wurde der Täter kurz darauf wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid lehnte einen Antrag auf Zwangseinweisung in eine psychiatrische Einrichtung ab.

Die Staatsanwaltschaft Hagen hat dann am Donnerstag einen Haftbefehl gegen den 26-Jährigen beantragt, dem von Seiten des zuständigen Amtsrichters entsprochen wurde. Mit dem Haftbefehl in der Hand wurde der Lüdenscheider dann kurz darauf festgenommen. Noch am Donnerstag wurde er dem Amtsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Dort sitzt der 26-Jährige seit dem Abend ein.