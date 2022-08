Nur aus der Luft zu sehen: Riesiges Peace-Zeichen für den Frieden

Von: Kerstin Zacharias

Schüler des Bergstadt-Gymnasiums laufen für den Frieden. © Johannes Betz

Ein Zeichen setzen, gemeinsam etwas tun und damit Unterstützung leisten: Bei optimalen Bedingungen nahmen die Schüler des Bergstadt-Gymnasiums am Dienstagmorgen sprichwörtlich „die Beine in die Hand“ und liefen auf dem Sportplatz am Honsel eine 400-Meter-Runde nach der anderen. Unter dem Motto „Mehr als 1000 Schritte für Menschen auf der Flucht“ hatten die Fachschaften Russisch und Sport gemeinsam mit der Schülervertretung zum Spendenlauf aufgerufen – und waren damit bereits im Vorfeld auf breite Unterstützung gestoßen.

Und so hatten sich die Schüler in den vergangenen Tagen auf die Suche nach Sponsoren gemacht, die ihnen für jede gelaufene Runde in einem Zeitfenster von 50 Minuten einen gewissen Betrag spenden. Die erlaufene Summe kommt anschließend Menschen zugute, die aufgrund von Kriegszuständen gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen oder die stark unter den Folgen von kriegsähnlichen Zuständen im Heimatland leiden: So sprachen sich die Lehrkräfte des BGL für die Flüchtlingsinitiative Lüdenscheid aus, die Schüler für den Verein „Kinderrechte Afrika“ sowie die Elternvertretung für die Aktion „Kleiner Prinz“.



Bevor die Fünft- und Sechstklässler am Morgen den Spendenlauf eröffneten und sich auf die „Honsel-Runde“ machten, setzen sie gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern auch ganz bildlich ein Zeichen des Friedens: Inmitten des Fußballfeldes stellten sie sich – viele von ihnen mit einem weißen T-Shirt bekleidet – in Form eines Peace-Zeichens auf, das anschließend mit einer Drohne fotografisch als Erinnerung festgehalten wurde.