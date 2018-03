Razzia bei der Rockergang „Osmanen Germania“ in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Einsatz im Morgengrauen: Die Polizei hat am Dienstag in 24 NRW-Städten mehr als 40 Wohnungen, Geschäftsräume und Clubheime der Rockergang „Osmanen Germania BC“ durchsucht. Eines der Ziele war das Domizil des Clubs an der Weststraße, direkt neben dem Rathaustunnel.

Nachdem SEK-Kräfte die Räume am frühen Morgen geöffnet hatten, stellten Lüdenscheider Kripo-Beamte nach LN-Informationen diverse Beweismittel sicher, unter anderem Datenträger. Weitere Durchsuchungen gab es unter anderem in Plettenberg und in Werdohl.

Bereits vor einem Jahr machten die „Osmanen Germania“, die 2015 von türkisch-stämmigen Kampfsportlern gegründet wurden, in der Kreisstadt von sich reden. Rund 100 Angehörige der Rockergruppe versammelten sich erstmals im größeren Rahmen in dem Clubraum, den die Organisation im Oktober 2016 für Treffen der Untergruppe – auch „Chapter“ genannt – angemietet hatten.

Ermittler gingen im März 2017 davon aus, dass sich die Gruppierung aus dem Ruhrgebiet zunächst auf den nördlichen Märkischen Kreis ausgedehnt und nun auch die Türsteher-Szene in Lüdenscheid und Umgebung ins Visier genommen hatte.

Nach der Veranstaltung an der Weststraße marschierten 30 bis 40 der Teilnehmer geschlossen zum Sternplatz, wo sie eine Art Schlachtruf skandierten. Es gab keine Zwischenfälle. Polizisten durchsuchten das Auto des „Osmanen“-Präsidenten mit dessen Einverständnis, allerdings ohne Ergebnis.

+ Das Schild ist deutlich: Gäste sind hier nicht erwünscht. © Moos

Über Art und Anzahl der Beweismittel, die die Ermittler am Dienstag sichergestellt haben, nannte die Polizei in Essen – hier lag die Federführung für den landesweiten Einsatz – keine Einzelheiten. Der Essener Polizeisprecher Ulrich Faßbender sagte: „Es geht darum, die Vereinsstrukturen aufzudecken und Beweismittel zu sichern, um irgendwann zu einem Verbot zu kommen.“

Nach Angaben von Nachbarn des „Osmanen“-Domizils an der Weststraße bleibt es an der Adresse zumeist ruhig. Vornehmlich an Wochenenden, heißt es, treffen sich Mitglieder für mehrere Stunden dort. Nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Innenministeriums stehen die „Osmanen“ in Verbindung zur türkischen Regierungspartei AKP und zum Umfeld des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Die Gruppierung vertrete türkisch-nationalistische und rechtsextremistische Positionen. Ein Kriminalbeamter aus Lüdenscheid sagte, „die AfD und alles rechts davon ist dagegen ein harmloser Kindergarten“. Die Durchsuchung neben dem Rathaustunnel war nach wenigen Stunden beendet. Übrig blieb ein Hinweisschild an der Tür und ein stetig wachsender Haufen von Abfällen aller Art am Eingang.