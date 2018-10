Der Kampf um die NRW-Krone im Poetry Slam hat begonnen

Lüdenscheid - Rund 150 Gästen pro Vorrunden-Location und eine Bombenstimmung unter den Fans: So begann am Freitagabend der Kampf um die Krone.

Die Wortakrobaten sind in der Stadt und duellieren sich mit ihren selbst geschriebenen Texten, um unter sich den Besten in Nordrhein-Westfalen auszumachen. Die Vorrunden der NRW-Meisterschaft im Poetry Slam fanden im Roten Saal des Kulturhauses, im Bistro K., bei Dahlmann und in der Phänomenta statt.

Jeweils neun Slammer traten in Dreiergruppen vor das Publikum, die besten jeder Gruppe werden am Samstagabend im Finale im Kulturhaus stehen. Pro Vorrunden-Location gab's ein Sacrifice, einen Poeten, der außer der Wertung das Publikum in Stimmung brachte. In der Phänomenta übernahm die NRW-Championist U 20 aus 2016, Ella Anschein, mit einer Geschichte über die "Gangstarap-Oma" diesen Job.

Im Wissenschaftsmuseum traten Benjamin Poliak, Michael Schumacher, Malte Küppers, Sarah Lau, René Sydow, Achim Leufker, Florian Stein, Björn Rosenbaum und Marie Gehdannjez an. Achim Leufker, René Sydow und Florian Stein erreichten nach der Wertung durch das Publikum das Finale im großen Saal des Kulturhauses, das seit Wochen ausverkauft ist.

Die beiden Nachbarsäle werden am Samstagabend geöffnet. Dort stehen Leinwände, auf die das Geschen übertragen wird. Es gibt noch Karten an der Theaterkasse.

+ Jan Schmidt (links) und Johannes Floehr übernahmen im Roten Saal des Kulturhauses die Moderation. © Ulf Schwager

Launige Moderatoren, ein gut aufgelegtes Publikum und höchst unterschiedliche Textbeiträge haben die Vorrunde vier im Roten Saal des Kulturhauses zu einer höchst kurzweiligen Angelegenheit gemacht. Lena Meckenstock, Oscar Malinowski und Björn Gögge haben sich dabei für das Finale qualifiziert.

Den beeindruckendsten Text lieferte die am Ende ausgeschiedene Lisa Lombardo mit einem „Text für eine jüdische Dichterin“ mit poetisch -politischem Inhalt ab. Die Siegerin des NRW-Slam 2018, Henrike Kehr, nahm als „feature poet“ ohne Wertung teil. Sie begegnete dem Leben, das zu ihr kam mit einem Packen zum Erwachsenwerden und noch mehr Lasten für die Zukunft. In ihrem zweiten Text beschäftigte sie sich mit dem Älterwerden, da ist wie durch ein Fenster in einem schnell fahrenden Zug zu blicken und dabei zu entdecken. - (Ulf Schwager)