NRW-Finanzminister Optendrenk spricht in Lüdenscheid von „epochalen Herausforderungen“

Inflation und hohe Energiekosten

Bei einer Podiumsdiskussion im Kulturhaus war der NRW-Finanzminister zu Gast in Lüdenscheid. Die Beteiligten zeichneten dabei ein durchaus düsteres Bild der wirtschaftlichen Lage.

Lüdenscheid – Es war zweifellos eine prominent besetzte Runde, die sich am Montagabend im Kulturhaus zusammengefunden hatte: Der Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Ralf Schwarzkopf waren an diesem Abend neben NRW-Finanzminister Dr. Marcus Optendrenk (CDU) mit Dr. Frank Hoffmeister auch der Präsident des Lüdenscheider Arbeitgeberverbands sowie Andreas Kostal gefolgt.

Rund eine Stunde diskutierten sie gemeinsam über die wirtschaftliche Lage in Deutschland und natürlich speziell im Märkischen Kreis, bevor sie sich den Fragen des Publikums stellten. Unternehmer aus der ganzen Region schilderten bei dieser Gelegenheit öffentlich ihre Probleme und Ansichten.

+ Frank Hoffmeister, Marcus Optendrenk, Ralf Schwarzkopf und Andreas Kostal (von links) kamen am Montagabend für eine Podiumsdiskussion im Kulturhaus zusammen. © Malte Cilsik

Podiumsdiskussion in Lüdenscheid: Finanzminister spricht von „epochalen Herausforderungen“

Schwarzkopf selbst wollte den Abend nutzen, um nicht immer nur „tolle Neuigkeiten“ zu verkünden, sondern es auch anzusprechen, wenn die „Zukunft mal nicht so rosig aussieht“. Entsprechende Schwerpunkte hatte er sich für die Podiumsdiskussion überlegt, die Optendrenk mit einem Impulsvortrag eröffnete.

Der Finanzminister skizzierte darin die „epochalen Herausforderungen“ die derzeit auf einen Staat und eine Gesellschaft treffen, die nicht darauf vorbereitet sei. „Die allgemeine Finanz- und Wirtschaftspolitik und auch die EZB befinden sich in einem Dilemma. Es gibt in keinem VWL-Lehrbuch eine Blaupause dafür, was passiert, wenn es nicht auf der Nachfrage- sondern auf der Angebotsseite – die Energiekosten – einen Schock gibt, und gleichzeitig die Inflation hoch ist. Normalerweise könnten Konjunkturprogramme helfen, die würden aber dafür sorgen, dass die Inflationsrate hochgeht.“

Wenn die aktuelle Konjunkturprognose unverändert bleibe, dann werde es im nächsten Jahr „einen größeren Einbruch geben als wir ihn gerne hätten“, sagte Optendrenk. „Damit müssen wir umgehen und Strategien entwickeln, um den Schaden möglichst gering zu halten.“ Der Finanzminister kritisierte in diesem Kontext die Bundesregierung, die sich derzeit lieber mit dem Thema der Cannabis-Legalisierung beschäftigen würde.

Wirtschaftliche Herausforderungen: Das ist die Situation im MK

Dann war Hoffmeister an der Reihe, den Schwarzkopf nach der Situation für die Unternehmen im Märkischen Kreis fragte. „Wir bemerken in der zweiten Jahreshälfte in allen Branchen eine allgemeine Zurückhaltung sowohl bei privaten Konsumenten als auch bei industriellen Investitionen“, sagt der Arbeitgeberpräsident, der die hohe Inflation und Baustoffpreise sowie fehlende Handwerker als Gründe anführte. „In kaum einem Betrieb wird derzeit nicht über Maßnahmen wie Kurzarbeit nachgedacht, um die Arbeitskosten zu verringern und die Arbeitsplätze zu erhalten.“

Viel positiver waren die Botschaften von Andreas Kostal auch nicht, den Schwarzkopf wegen seiner weltweiten Standorte nach der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands fragte. Kostal kritisierte neben hohen Unternehmenssteuersätzen und Arbeitskosten, der Datenschutzgrundverordnung und dem Lieferkettengesetz unter anderem die europäischen Absatzmärkte.

„Im Vergleich zu beispielsweise Nordamerika sind die Homogenität und Regulation der Absatzmärkte hier sehr nachteilig für Unternehmen wie unseres“, sagte Kostal.

„Epochale Herausforderungen“: Bildung als möglicher Lösungsansatz

Und gibt’s nun eine Lösung für all die Probleme? Während Hoffmeister an die Politik appellierte, die Infrastruktur der Region in Gänze im Blick zu behalten – angefangen beim Brückenneubau über durch die Verkehrslast marode gewordene (Neben-) Straßen bis hin zur gesperrten Bahnstrecke – waren sich alle Akteure einig, dass Bildung ein Schlüsselfaktor sein wird.

Kostal forderte, neben der Breitenförderung auch die Spitzentechnologie in den Blick zu nehmen. „Egal ob nun Halbleiter, Digitalisierung, Leistungselektronik oder Mikrosystemtechnik – wir müssen Felder definieren, in denen wir bei Forschung, Ausbildung und in der Konsequenz dann auch der Industrie Weltspitze sind.“

Bezogen auf den Märkischen Kreis sprach sich Hoffmeister als „Nachteilsausgleich“ dafür aus, dass in der Region Einrichtungen mitfinanziert oder zumindest genehmigt werden sollen, „die qualifizierte Aus- und Weiterbildung auch nach der Schule ermöglichen“.

Beispielhaft nannte er ein Forschungsinstitut für „mittelstandsgeeignete Digitalisierung“, das in Lüdenscheid ideal platziert wäre. „Dort könnten wir in einem dualen Ausbildungsstudiengang den Facharbeiter 4.0 ausbilden, der mit Digitalisierung und KI zurechtkommt.“

Optendrenk versprach, dass der Bildungsbereich von allen 2024 nötig werdenden Einsparungen ausgenommen bleibe und etwa die Programme für Kita-Helfer sowie die Sprach-Kitas fortgesetzt werden würden.

+ Nach der rund einstündigen Podiumsdiskussion konnten die Menschen im Publikum noch Fragen stellen. © Cilsik, Malte

Podiumsdiskussion mit dem Finanzminister: Nachfragen in alle Richtungen

Dann war Zeit für Nachfragen. Vom Lehrermangel über die bessere Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt und ein mögliches Mentalitätsproblem in Deutschland bis hin zu – natürlich – Sperrung und Neubau der Brücke gingen die Themen in die unterschiedlichsten Richtungen.

Konkrete Antworten gab’s wenige, doch das sei auch nicht das Ziel der Veranstaltung gewesen – zumindest nicht unmittelbar: „Wir wollten den Unternehmern an diesem Abend eine Bühne für ihre Sorgen und Anliegen bieten“, sagte Schwarzkopf nach der Diskussion. „Nun liegt es an uns, die Challenge anzunehmen und für Verbesserungen zu sorgen.“

Hoffmeister stimmte dem CDU-Politiker zu: „Ich denke, dass wir den Finger noch einmal gut in die Wunde legen konnten und hoffe, dass die geschilderten Probleme der Menschen hier vor Ort nun endgültig auf Landesebene angekommen sind.“

Wie ernst die Haushaltslage in Lüdenscheid ist, machte Stadtkämmerer Sven Haarhaus am Montag in einer Ratssitzung noch einmal deutlich: Der Weg zurück ins HSK sei vorgezeichnet.

Rubriklistenbild: © Malte Cilsik