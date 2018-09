NRW-Finale im Poetry Slam im Kulturhaus ist ausverkauft

Lüdenscheid - Das Finale des NRW-Poetry Slams am 6. Oktober ist bereits ausverkauft. Wegen der immer noch hohen Nachfrage veranstaltet das Kulturhaus per Liveübertragung ein Screening des Finales in den Roten und Violetten Saal.

Die ersten 300 Käufer eines Tickets für eine der beiden Vorrunden in der Phänomenta, bei Dahlmann und im Kulturhaus am 5. Oktober erhalten mit ihrem Vorrunden-Ticket freien Eintritt zum Screening des Finales am Abend darauf im Roten oder Violetten Saal.

„Wer jetzt ein Vorrunden-Ticket kauft, hat gute Chancen, nicht live – aber sehr nah dran – und inmitten bester Stimmung zu sein. Wir freuen uns auf das NRW-Poetry Slam Finale und auf ein prall gefülltes Kulturhaus“, heißt es seitens des Kulturhausteams.

36 der besten Slammer des Landes Nordrhein-Westfalen kommen am 5. und 6. Oktober nach Lüdenscheid und machen mit ihren selbst geschriebenen Texten unter sich den Besten aus.

Die offizielle NRW-Slam-Aftershow-Party mit dem Titel „Swingtastiv goes Lüdenscheid“ nach dem NRW-Slamfinale und eingebettet in die Thekentour Nummer 6 des Vereins Willi & Söhne findet im Alternativen Jugendzentrum (Bergchemie) an der Altenaer Straße statt. Zu hören ist am Samstag, 6. Oktober, ab 23 Uhr Electroswing aus Münster (Roberto Champa - Swingtastic) und Techno aus Lüdenscheid mit Moertn & Outa Rim (Schall & Rauch).

Verkleidungen im Stil der 20er-Jahre sind gern gesehen, aber kein Muss. Der Eintritt zur Aftershow-Party kostet fünf Euro. Es gibt nur eine Abendkasse. „Gemeinsame Sache“ macht „World of Wordcraft“ an diesem Abend mit „Willi und Söhne“: Mit zehn Ketten der Thekentour ist der Eintritt ins AJZ frei.