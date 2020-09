Lüdenscheid kriegt knapp anderthalb Millionen vom Land

Förderzusage des Landes

+ © Wiemer NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach trug sich im Beisein von Bürgermeister Dieter Dzewas in das Goldene Buch der Stadt ein. © Wiemer

Lüdenscheid - Die Anspannung lag in der Luft, gleichwohl Dr. Eckhard Trox, Leiter der städtischen Museen, mit einer ebenso humor- wie salbungsvollen Rede am Mittwochnachmittag für den Bau der neuen Dauerausstellung warb. In der ersten Reihe: Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.