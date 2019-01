Ebay-Gauner betrügt  junge Frau, jetzt besucht sie ihn im Gefängnis - aus diesem Grund

Lüdenscheid - Ein junge Frau wird auf Ebay hinterlistig betrogen. Der mutmaßliche Täter kommt ins Gefängnis. Jetzt hat das Opfer den notorischen Betrüger dort mehrfach besucht. Das ist der Grund.

Ein 23-Jähriger hatte die 20-jährige Zeugin um 120 Euro betrogen. Sie hatte ihm Geld für Eintrittskarten überwiesen, er hatte nicht geliefert. Nicht sein einziges Opfer, doch als einzige von 18 Opfern hatte sie mit der Anzeige einen sogenannten Adhäsionsantrag gestellt.

Die Richter am Amtsgericht Lüdenscheid hätten nun auch über ihre Regressansprüche entscheiden müssen. Doch es kam alles anders: Die Frau aus Wilnsdorf bestätigte zwar den Betrug, zog aber ihren Antrag zurück und berichtete, dass sie den Angeklagten im Gefängnis mehrfach besucht habe.

Richter Thomas Kabus wunderte sich: „Ist es richtig, dass Sie jetzt miteinander befreundet sind?“ „Kann man so sagen“, erwiderte die 20-Jährige. „Gibt Ihnen die Freundschaft ein bisschen mehr Halt?“, wollte der Richter vom Angeklagten wissen. Antwort: „Viel viel mehr.“



Halt und vor allem viel Sitzfleisch wird er brauchen. Denn nach derzeitigem Stand muss er noch mehr als sechs Jahre im Knast bleiben. Selbst Richter Kabus sah darin eine „gewisse Tragik“. Die erste Jugendstrafe wegen gewerbsmäßigen Betruges in 21 Fällen hatte der junge Mann im Januar 2017 kassiert: zwei Jahre auf Bewährung.

Am 6. April folgte eine zweite Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Betruges in 29 Fällen: Zu der vollstreckbaren Haftstrafe kamen noch die zwei Jahre aus der ersten Verurteilung. Was drei Tage nach diesem zweiten Urteil geschah, fasste der Richter so zusammen: „Es ist auffällig, dass Sie durch nichts gestoppt werden konnten.“



Tickets für Lisa Stansfield nie geliefert

Denn der Angeklagte bot am 9. April 2018 über die Internetplattform Ebay zwei Karten für ein Konzert der Popsängerin Lisa Stansfield für 150 Euro an, vereinnahmte das ihm über ein elektronisches Zahlungssystem übersandte Geld und lieferte nicht. 17 weitere Fälle bis zum 16. Juni listete die Anklage auf: Menschen, die zwischen 120 und 550 Euro bezahlt hatten, mussten auf Bundesligaspiele oder das „Woodstock der Blasmusik“ verzichten. Insgesamt entstand den Geprellten diesmal ein Schaden von mehr als 5000 Euro.



Gewinne wurden in Sportwetten investiert

Warum war er nicht zu stoppen gewesen? Er hatte in den beiden Prozessen nicht über das zugrundeliegende Problem gesprochen. Nun gab er erstmals zu, dass er das Geld bei Sportwettenanbietern sofort wieder verzockt hatte: „Ich habe nie etwas gehabt von dem Geld.“ Die erschwindelten Beträge und zwischenzeitliche Gewinne blieben virtuell auf Konten von Vater und Onkel, zu denen der Angeklagte keinen direkten Zugang hatte. „Ich konnte eigentlich nur spielen mit dem Geld.“ Er bedauerte, dass er nicht früher ins Gefängnis gekommen war: „Ich hätte nach den ersten Taten besser ein Jahr ohne Bewährung gekriegt.“



Mehr als sechs Jahre Haft

Das Schöffengericht billigte dem Angeklagten aufgrund seiner Spielsucht eine verminderte Schuldfähigkeit zu. Doch das letztlich verhängte Urteil von zwei Jahren und zwei Monaten schraubte die insgesamt verhängten Haftstrafen auf stolze sechs Jahre und acht Monate.