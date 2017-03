Notfalldose: Damit es im Ernstfall schnell geht

Lüdenscheid - Sie ist grün-weiß, handlich und im Ernstfall äußerst effektiv: Die sogenannte Nofalldose soll Einsatzkräften im Falle eines Notdienstes in den eigenen vier Wänden den Rettungseinsatz erleichtern.

Denn: „Oftmals wissen Feuerwehr und Notarzt nicht, welche Medikamente der Patient benötigt oder welche er bereits zu sich genommen hat. Und fragen kann man dann oftmals niemanden“, erklärt Gerd Tolksdorf, Geschäftsführer des DRK in Lüdenscheid.

Um ein unnötiges Suchen nach Tabletten, Tropfen oder einem Notfallpass zu vermeiden, kommen bundesweit immer häufiger die sogenannten Notfalldosen zum Einsatz: Die kleinen Behälter sollen alle nötigen Informationen beinhalten, die im Falle einer Notfallrettung für die Verantwortlichen von Interesse ist – angefangen beim Gesundheitszustand der Person über Allergien und Medikation bis hin zu Kontaktpersonen. Hilfestellungen bei den Angaben liefert ein entsprechendes Formular. „Im Notfall zählt jede Sekunde“, durch die freiwilligen Angaben können die Rettungskräfte noch besser und schneller auf die Situation reagieren.

Damit die Dosen auch schnell gefunden werden, sollten sie gut sichtbar in der Kühlschrank-Tür aufbewahrt werden. Ein entsprechender Aufkleber – ebenfalls in der Dose enthalten – soll den Rettungsdiensten den Weg weisen. „Weil unsere Senioren nach den Dosen gefragt haben, sind diese ab sofort an den DRK-Standorten Hochstraße und Volmestraße erhältlich“, wirbt Tolksdorf für die kleinen Helfer. Kostenpunkt: 2,50 Euro. „Und sie sind sicherlich nicht nur für Senioren sinnvoll.