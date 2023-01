Landesorchester zu Gast im MK

Kompositionen von Prokofjew und Schostakowitsch.

Die Nordwestdeutsche Philharmonie bestreitet das vierte Sinfoniekonzert im Kulturhaus unter dem Dirigat von Jonathon Heyward. Auf dem Programm stehen am 29. Januar ab 18.30 Heinz Röttgers Humoreske für Orchester sowie Kompositionen von Sergej Prokofjew und Dimitri Schostakowitsch. Am Klavier nimmt Yeol-Eum Son Platz.

Lüdenscheid – Die Nordwestdeutsche Philharmonie, eines der vier Landesorchester aus NRW, ist deutschlandweit und international zu Gast. Unter der Leitung ihres derzeitigen Chefdirigenten Jonathon Heyward profiliert sich das Orchester weltweit als kultureller Botschafter der Region, heißt es in der Einladung.

1950 als Städtebundorchester mit dem Auftrag gegründet, die Musiklandschaft in der Region Ostwestfalen-Lippe zum Blühen zu bringen, spielen die 78 Musikerinnen und Musiker inzwischen nicht nur in Konzertsälen zwischen Minden und Paderborn, Gütersloh und Detmold, sondern treten darüber hinaus bei Gastspielreisen in berühmten Häusern wie dem Concertgebouw in Amsterdam, der Tonhalle Zürich und dem Großen Festspielhaus in Salzburg auf.

Auftritte zwischen Detmold und Dänemark

Neben Dänemark, Italien, Frankreich, Spanien und Polen sorgte das Orchester mehrfach auch in Japan und den USA schon für ausverkaufte Konzertsäle.

Für das Konzert gibt es Karten zu Preisen von 19 bis 24 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren an der Theaterkasse des Kulturhauses, online im Ticketshop und – nach Vorrat – noch an der Abendkasse vor der Veranstaltung. An der Abendkasse gilt ein erhöhter Eintrittspreis.