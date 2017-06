AOK Nordwest organisiert sich neu

Zurzeit befindet sich das Kundencenter der AOK Nordwest in Lüdenscheid an der Knapper Straße.

Lüdenscheid - Nach einem von der AOK Nordwest nicht bestätigten Artikel in der Westfalenpost sollen rund 60 Kundencenter der Versicherung in Westfalen geschlossen und neue Fachzentren, darunter auch eins in Lüdenscheid, eingerichtet werden.

Was das für AOK-Kunden in der Bergstadt bedeutet, ist nicht ganz klar. „Der Kern ist korrekt“, sagt Jens Kuschel, Pressesprecher der AOK Nordwest. Allerdings stehe das Standortkonzept noch nicht fest. Lediglich eine Neuorganisation sei in Planung.

Immer mehr Versicherte möchten Kontakt auf digitalen Wegen aufnehmen. Mit einer Veränderung der AOK Nordwest sollen laut Kuschel die internen Prozesse auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt werden.

Alles soll „einfacher, schneller, besser“ werden, und zwar durch „konsequente Digitalisierung und zeitgemäße Kundennähe“, erklärt Kuschel. Die AOK Nordwest vor Ort werde weiterhin bleiben. „Auch wenn Standorte reduziert werden.“

Insgesamt gibt es im Gebiet der AOK Nordwest – Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein – circa 170 Standorte. Nach der Umstrukturierung soll es 90 geben. Wahrscheinlich betreffe das Kleinststandorte. Weiterhin steht Versicherten der Kontakt über das Telefon zur Verfügung – 24 Stunden, 365 Tage im Jahr.

Aktuell werden auch sogenannte Online-Geschäftsstellen genutzt. „Wir sind immer online“, sagt Kuschel. Dieses Angebot solle allerdings noch ausgeweitet werden.

Das Ziel der Neuorganisation sei eine „schlanke Organisationsstruktur“. „Die Arbeitsqualität und die Geschwindigkeit sollen besser werden“, erklärt der Pressesprecher. So könne man flexibler werden und schneller auf Trends reagieren. Damit werde auch die Marktführerschaft weiter ausgebaut.

Laut Pressemitteilung der AOK Nordwest ist sie die größte gesetzliche Krankenkasse in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein. Die neuen Kundencenter sollen nach Kuschels Angaben größer werden. Mehr Personal und mehr Kompetenzen seien dann an einem Ort gebündelt.

„Wir wollen auch in Zukunft in der Fläche präsent sein und werden weiterhin deutlich über dem Niveau der Wettbewerber liegen“, sagt Kuschel. „Weiterhin nah am Menschen.“ Die gesamte Neuorganisation soll laut AOK Nordwest bis 2019 abgeschlossen sein.

Welche Standorte von Schließungen betroffen sind und was sich für Versicherte in Lüdenscheid ändert, wird erst in den kommenden Wochen bekannt gegeben, sagt Kuschel. Denn dann sei das Standortkonzept erst fertiggestellt.