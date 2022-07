Noch zwei Tage: Mittelalter-Fest in der Lüdenscheider Altstadt

Atmosphäre in den Gassen

Mit Bannern und Plakaten werben die Altstädter für einen Besuch ihres Mittelalterfestes am Sonntag.

„Brot und Spiele gegen Pest und Cholera“ – Sigrid Schroeder, die Vorsitzende des Altstadt-Vereins, ist guten Mutes, mit einem abwechslungsreichen Festprogramm beim 9. Graf-Engelbert-Fest am Sonntag etwas Ablenkung und Abwechslung zu schenken.

Lüdenscheid - Pandemie, die Krisen in nah und fern, die Begleiterscheinungen des Innenstadtumbaus und die bedrückenden Folgen der Brückensperrung – all das sollen die Besucher des Mittelalterfestes sozusagen an den Stadttoren hinter sich lassen können und eintauchen in eine ganz besondere Atmosphäre. Zu der können sie natürlich auch selbst beitragen: Die Bitte, „in Gewandung zu kommen“, sei hiermit ausgesprochen.

Nach der Kirche, also etwa ab 11.30 Uhr, geht’s los mit dem bunten Treiben rund um die Erlöserkirche; Ende ist um 18 Uhr. Landrat Marco Voge und der städtische Beigeordnete Fabian Kesseler haben ihr Kommen zugesagt. Beide werden feierlich und symbolträchtig noch vor dem alten „Stadttor“ – am Karussellplatz – empfangen und unter Trommelwirbel zum Festplatz geleitet, um die Eröffnungsworte zu sprechen.



Gaukler, Reigenspiele und Musiker werden sodann abwechselnd das Programm auf dem Engelbert-Platz gestalten. Ringsherum in den Gassen findet sich an Ständen wieder Handwerkliches aller Art. Zwischendurch kann man Eindrücke vom Lagerleben sammeln, einem Brillenmacher bei der Arbeit zusehen oder Fahnenschwenker beobachten. Greifvögel faszinieren vor der Kirche, es wird gesponnen und gewebt, Bogenschützen praktizieren ihren Sport und aus der Burgstadt Altena kommen „die Drahttanten“ und bringen allerlei Wissenswertes von Armbrust bis Kettenhemd mit. Die Gastronomie der Altstadt und andere Anbieter sorgen für allerlei Heißes und Kaltes. Kurzum: Den Altstädtern ist es wieder gelungen, viele Mitwirkende nach Lüdenscheid zu holen. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.



Aufgeräumt und gefegt

Die Gassen selbst sind fürs Fest bestmöglich freigeräumt und hergerichtet worden. Trotzdem werde es notgedrungen ein Baustellenfest, sagt Sigrid Schroeder und zuckt mit den Schultern. Das soll der Feierlaune keinen Abbruch tun. Zumal viel dafür getan wurde, um das Altstadtbild so schön wie möglich zu machen. In den vergangenen Tagen waren STL-Teams in allen Ecken unterwegs, räumten einen aufgebrochenen Kaugummiautomaten aus der Grünanlage vorm Alten Rathaus, fegten die geknackten und geleerten Döschen von den Treppen Richtung Kirchplatz, sammelten abgestellte Pappbecher von den neuen Stühlen, gingen mit dem Besen in die Ecken, stutzen Grün, säuberten die von der Pflasterfirma Benning freigeräumten Lagerflächen. Dass das mittlerweile starke Gefälle auf dem Graf-Engelbert-Platz nicht zu ändern ist, nimmt man hin. Ausgesprochen dankbar zeigt sich Sigrid Schroeder, dass die Zusammenarbeit mit der Kirche so gut klappt, man einen Kellerraum als Lager nutzen dürfe und den nicht abgesperrten Teil abseits des Turms als Veranstaltungsfläche.



Groß ist die Freude, dass sich zum Schluss „noch eine gute Fee beworben hat, ob sie Wünsche verschenken darf“. Was für eine Frage: Nicht nur Sigrid Schroeder dürfte dazu so einiges einfallen.